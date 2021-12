Apokalypsa ako z najhoršieho filmu! 40 tornád zrovnalo v USA so zemou celé mestá: Srdcervúce výpovede preživších a mrazivé zábery

Tornáda, ktorá v noci z piatka na sobotu zasiahla časť Spojených štátov, zabili len v štáte Kentucky najmenej 80 ľudí. Uviedol to v nedeľu guvernér Kentucky Andy Beshear. V celých Spojených štátoch si tak vyčíňanie tornád vyžiadalo minimálne 93 ľudských životov, napísala agentúra AFP.

Fotogaléria 38 fotiek v galérii

Beshear označil sériu tornád za "najsmrteľnejšiu" v histórii Kentucky. Guvernér predpokladá, že počet obetí v jeho štáte prekročí stovku. Šéfka Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií (FEMA) Deanne Criswellová uviedla, že záchranné práce pokračujú a že stále existuje nádej na nájdenie preživších.

"This looks straight out of a movie," says one man who traveled through Mayfield, Kentucky, after a tornado tore through. https://t.co/AWURQNjSQH pic.twitter.com/BvXUCy7LPf — USA TODAY (@USATODAY) December 11, 2021

"Niektoré mestá zmizli," povedal guvernér Beshear televízii CNN. "Rodné mesto môjho otca, Paxton, už nestojí. Ťažko sa to opisuje," dodal. Americký prezident Joe Biden v sobotu schválil vyhlásenie stavu núdze v Kentucky, čím umožnil uvoľnenie federálnej pomoci. Škody a obete na životoch spôsobili tornáda aj v štátoch Illinois, Tennessee, Arkansas a Missouri.

More heartbreaking images are coming out of #Mayfield, #Kentucky. Our hearts go out to all those impacted by this #tornado. pic.twitter.com/sbCjBzqG75 — WeatherNation (@WeatherNation) December 12, 2021

Búrka s tornádami devastovali obytné domy, kostoly aj podniky a zanechali za sebou "scény skazy ako z iného sveta", píše denník The New York Times (NYT), podľa ktorého bolo dokopy nahlásených 40 tornád. To najničivejšie, ktoré zasiahlo juhozápad Kentucky, putovalo pri zemi po dráhe dlhšej ako 200 míľ (320 kilometrov).

V desaťtisícovom mestečku Mayfield, ktoré stálo priamo v dráhe hlavného tornáda, záchranári prehľadávajú ruiny továrne, kde sa vyrábali sviečky. Zo zhruba 110 ľudí, ktorí boli v čase katastrofy na mieste, sa podarilo zachrániť 40. Podľa šéfa mayfieldských hasičov Jeremyho Creasona sa záchranári museli plaziť cez mŕtvych, aby sa dostali k živým. "Bude to zázrak, ak odtiaľto niekoho ďalšieho zachránime," uviedol guvernér Beshear.