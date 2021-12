Očkovanie detí proti covidu naberá na sile! Začnú s ním aj v Nemecku: Vysoký cieľ vládnych predstaviteľov

V nemeckom Berlíne začnú cez týždeň ponúkať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 deťom vo veku 5 až 11 rokov. Informovali o tom zdravotnícki predstavitelia. Deti v tejto vekovej skupine budú môcť dostať prvú dávku vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech v berlínskych vakcinačných centrách v školách, u lekárov či dokonca aj v prírodovedeckom múzeu.

Berlín sa s očkovaním mladších detí pridáva k ďalším spolkovým krajinám. V nadchádzajúcich dňoch sprístupní očkovanie proti koronavírusu pre deti vo veku 5 až 11 rokov aj Hamburg, Bavorsko či Severné Porýnie-Vestfálsko.

Správy o sprístupnenom očkovaní prišli niekoľko dní po tom, čo nezávislý poradný panel pre vakcináciu STIKO odporučil vakcináciu detí v danej vekovej skupine. Podľa panelu by sa vakcinovať mali deti, u ktorých si to vyžaduje ich zdravotný stav, alebo tie, ktoré sú v úzkom kontakte so zraniteľnými ľuďmi. Panel dodal, že malé deti, u ktorých si to nevyžaduje ich zdravotný stav, možno očkovať, ak existuje „individuálne želanie". Deti vo veku 5 až 11 rokov by mali dostať dve dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech, pričom interval medzi ich podaním by mal byť tri až šesť týždňov.

Vládni predstavitelia sa usilujú o presadenie očkovania mladších detí naprieč krajinou. Ministerka rodinných záležitostí Anne Spiegel sa pre mediálnu skupinu Funke vyjadrila, že očkovanie je „pre mnohé 5 až 11-ročné deti a ich rodiny obrovská úľava“.