Oficiálna aplikácia slovenskej polície prešla testovacou fázou: Jej spustenie však má háčik!

Avizovaná aplikácia polície už prešla testovacou fázou. Policajný zbor (PZ) v súčasnosti vyhodnocuje jej prínosy a negatíva.

Zvažuje najmä, či by bol schopný reagovať na všetky podnety, keďže po ich odoslaní na operačné stredisko by na ne musela byť vyslaná hliadka. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia PZ Michal Slivka.

"V súčasnosti s prihliadnutím na obmedzené personálne kapacity, pandemickú situáciu, v ktorej sa nachádzame a činnosti, ktoré polícia v rámci protipandemických opatrení zabezpečuje, by mohlo byť problematické takúto službu zabezpečiť. Aktuálne však platí, že sa venujeme vyhodnoteniu testovacej fázy a zvažujeme všetky aspekty," skonštatoval hovorca.

Pilotný projekt aplikácie Pomáham chrániť predstavila polícia ešte vo februári 2020. Pomôcť mala napríklad pri riešení incidentoch vo verejnej doprave či na uliciach, ale aj pri prípadoch domáceho násilia. Po testovaní v Trenčianskom kraji sa mala rozšíriť na celé územie.