Poslanci NRSR sa zídu v utorok: Rozhodnú konečne o reforme nemocníc?

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (14. 12.) o 14:00. Venovať by sa mali vládnym novelám, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Popoludní o 17:00 by mali zákonodarcovia definitívne rozhodnúť o štátnom rozpočte na nasledujúci rok i o reforme nemocníc.

V zrýchlenom režime sa plénum NR SR venuje napríklad novele zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá má pomôcť predísť importu nákazy nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov.

Ďalšou je novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Hovorí o peniazoch z Modernizačného fondu, ktoré môže Slovensko prijať len na jeden samostatný účet v termíne do 20. januára 2022. Novela má zabezpečiť správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z neho budú prichádzať. Slovensko by mohlo prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur. Mali by byť určené pre oblasť teplárenstva a na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.