Zostala v šoku, ako sa s ňou chcel zoznámiť: Romantické alebo zúfalé? Nevedela, čo si myslieť!

Kráska zdieľala so svetom svoje zdesenie potom, čo sa muž, ktorého stretla vo výťahu, rozhodol poslať odkazy do každého bytu v „bytovke“ o tom, že ju chce pozvať na rande.

Ako informuje The Sun, Layah Heilpern z Leedsu, ktorá teraz žije v Miami na Floride povedala, že zostala vystrašená po tom, ako starší muž skúšal bizarnú taktiku, aby ju našiel. Layah, ktorá je okrem iného expertkou na bitcoiny, prezradila, ako to celé začalo. Vraj sa nevinne rozprávala s mužom, ktorý mohol mať 50 až 60 rokov, vo výťahu svojej „bytovky“, pričom by jej ani vo sne nenapadlo, že by z toho niečo mohlo byť.

Ostala však ohromená, keď o niekoľko dní neskôr dostala od muža odkaz. Ešte viac ju vydesilo zistenie, že list prefotil a poslal každému na jej poschodí. 25-ročná žena sa na Twitteri vyžalovala. „Myslela som si, že na základe nášho vekového rozdielu logicky vyplýva, že oňho nemám záujem,“ prezradila a jedným dychom dodala, že to bolo strašidelné.

S mužom sa stretla štyri dni pred tým, ako si od neho našla odkaz – spolu so všetkými susedmi na poschodí. Layah na Twitteri napísala: „“ Prezradila tiež, že počas rozhovoru sa ukázalo, že sú z rovnakej časti Londýna. Následne, podľa jej slov, z výťahu vystúpil. „Rozprávali sme sa, no v tom sa dvere prosto zatvorili a ukončili našu konverzáciu,“ povedala Layah, ktorá na sociálnej sieti zdieľala okrem príbehu aj fotku odkazu (+ ďalších), ktoré si našla a dali jej jej susedia.

Bola doslova v šoku v súvislosti s faktom, že muž zistil, kde v budove, ktorá je zároveň hotelom, býva. V odkaze, v ktorom sa podpísal muž ako Nick, sa píše: „Ahoj, stretol som Ťa vo výťahu v sobotu a pokiaľ si ..., napíš mi... Nedostal som možnosť zistiť Tvoje meno a ani rozlúčiť sa. Ak to nie si Ty, prepáč, že Ťa otravujem.“ Layah sa svojich sledovateľov na sociálnej sieti pýtala, či si myslia, že ide o gesto romantické, alebo mala skôr zavolať políciu. Mnohí napísali, že odkaz bol zúfalý a strašidelný, zatiaľ čo iní tvrdili, že išlo o obťažovanie.