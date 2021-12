Ráznu prezidentskú kampaň rozbehla francúzska kandidátka na plné obrátky: Dokáže tieto sľuby splniť?

Valérie Pécressová, kandidátka stredopravej strany Republikáni (LR) v budúcoročných prezidentských voľbách vo Francúzsku, chce bojovať za suverenitu a hodnoty Francúzskej republiky. Vo svojom prejave k účastníkom svojho prvého predvolebného zhromaždenia v Paríži zároveň avizovala aj plány na boj proti nelegálnej migrácii.

Ako v sobotu informovala spravodajský web France Info, Pécressová v príhovore kritizovala súčasného prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podľa nej "reformoval tak málo a minul tak veľa. Budúcnosť obetoval prítomnosti. Preto my zreformujeme prítomnosť, aby sme nezničili budúcnosť".

Kandidátka Republikánov sa tiež zaviazala "zastaviť nekontrolovanú migráciu" a prijať všetky na to potrebné opatrenia. Chce aj zlikvidovať "getá a zastaviť rast radikálneho islamizmu", pričom poukázala aj na nespravodlivosť kritiky úradov od tých, ktorí "zneužívajú štedrosť" Francúzska. Sľúbila, že bude bojovať za lepšie pracovné podmienky, slušné mzdy a perspektívnu budúcnosť pre deti.

Oznámila aj zámer "zmodernizovať štát" a zbaviť sa zbytočnej byrokracie. Spresnila, že "firmám dáme právo upustiť od 35-hodinového pracovného týždňa,a dodala, že bude bojovať za vyššie platy. Péccressová vo svojom prejave opäť potvrdila "návrat pravice" do popredia francúzskej politickej scény tým, že sa dokázala zjednotiť na spoločnom kandidátovi pre prezidentské voľby.

Zaviazala sa, že ona a jej štyria protikandidáti vo vnútrostranickom hlasovaní - Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand a Philippe Juvin - sa budú počas kampane navzájom podporovať. Riaditelia ich tímov by sa mali pripojiť k štábu Pécressovej. Podľa Pécressovej budú prezidentské voľby súbojom v štýle: "buď Emmanuel Macron, alebo my". Dodala, že ak sa voličom "páčila vrúcnosť Jacqua Chiraca a nezdolná energia Nicolasa Sarkozyho, naša kampaň sa vám bude páčiť tiež". Avizovala, že sa rada stretne so "všetkými", pretože vlastenectvo nerozdeľuje.