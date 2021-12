Ľudia na východe odfotili skutočnú raritu: Pozrite, kto sa zatúlal na Senianske rybníky

Na Senianskych rybníkoch (okr. Michalovce) majú pelikána ružového, ktorý si užíva sneh a zimu.

Zatúlaného exotického pelikána spozorovali miestni ornitológovia ešte v októbri. Očakávali však, že keď si oddýchne, poberie sa na cestu do teplejšieho zimoviska ešte pred príchodom mrazov. Neprehliadnuteľného vtáka však nafotili aj v decembri, ako oddychuje na snehu. Prečo tu ostal však odborníci netušia.

Ornitológ Matej Repel z Michaloviec zhodnotil, že exotický operenec na Senianskych rybníkoch zrejme našiel dostatok potravy a netrpí hladom. „Kým sa vie dostať do rybníka, ktorý nezamrzol, nemá dôvod odtiaľto odletieť, aj keď je to úplne mimo areálu, kde by mal byť, lebo aj z tej rumunskej dunajskej delty pelikány odlietajú koncom septembra preč na južnejšie zimoviská. Tento sa koncom septembra vybral opačným smerom a v polovici októbra sa objavil u nás,” povedal.





Odborník pripustil, že môže mať nejakú zdravotnú indispozíciu. „Je tu aj tá možnosť, či nemá nejaké ochorenie, aj keď na pohľad nemá žiadne viditeľné zranenie a nič tomu nenasvedčuje, keďže bez problémov lieta na krátke vzdialenosti,” dodal s tým, že by zimu na Slovensku mohol prežiť. „Zima vtákom neprekáža. Do južnejších krajín odlietajú preto, aby sa vedeli dostať k potrave. Ak nezamrznú rybníky, v zásade mu zima nemusí prekážať,” priznal.

Podľa Repela sem pelikána mohli priviesť dávne inštinkty. „Vtáky bežne lietajú aj tam, kde nemajú, inak by neosídlili nové miesta. Kedysi boli hniezdiská pelikánov v Maďarsku, na strednom toku Dunaja. V genetickej výbave majú, že severne od rumunskej delty niekedy hniezdili, preto sa tu občas vyskytujú,” uzavrel.

Pelikán ružový

Dĺžka: 160 cm,

Rozpätie krídel: 280 cm

Potrava: ryby, mäkkýše