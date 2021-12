Otvoriť, či neotvoriť?! Rozpory medzi uznesením vlády a vyhláškou ÚVZ: Zmätení kompetentní nechápu

Hektická doba prináša hektické rozhodnutia, no aj poriadny chaos v spoločnosti.

Predstavitelia niektorých z najvýznamnejších slovenských kultúrnych ustanovizní tento týždeň do poslednej chvíle nevedeli, či svoje prevádzky môžu otvoriť, alebo tým porušia vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva. Ako je to možné? Vláda totiž schválila ich otvorenie, no v aktuálnej vyhláške ÚVZ sa to neuvádza. Ako sa tieto inštitúcie nakoniec zariadili a čo na vzniknutú situáciu hovorí ministerstvo kultúry?





Fitness, autoškoly, lanovky, vleky, kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr. Taký je výpočet služieb, ktoré môžu mať od piatka otvorené v režime OP. Múzeá, galérie a knižnice by ste v najnovšej štvrtkovej vyhláške ÚVZ hľadali márne. A to aj napriek tomu, že vláda schválila aj ich otvorenie. Ako je to možné? Predstavitelia týchto inštitúcií do poslednej chvíle nevedeli, či otvoriť môžu, alebo nie a čudovali sa, že na strane úradov zrejme pravá ruka nevie, čo robí ľavá.

Vo vyhláške ÚVZ sa výslovne uvádza, že „iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené“, a tak by inštitúciám, ktoré otvoria, mohla teoreticky hroziť aj pokuta. Napriek tomu, že sa len riadia opatreniami prijatými vládou. Spojili sme sa s niektorými z nich a zaujímalo nás, ako danú situáciu riešia. Niektoré veľké inštitúcie sa rozhodli otvoriť a veria, že si situáciu medzi sebou vyriešia kompetentné úrady. Za smerodajné pokladajú údaje od ministerstva kultúry, ktoré ich informovalo o možnosti otvoriť.

Jedni otvárajú, druhí váhajú

„V zmysle usmernenia od nášho zriaďovateľa sme pristúpili k postupnému otváraniu všetkých špecializovaných múzeí SNM. Vzniknutú situáciu riešime s ministerstvom kultúry,“ informoval nás riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis. „V dňoch 10. – 14. 12. nebudeme otvorení a v stredu 15. 12. sa rozhodneme na základe platného uznesenia ÚVZ SR,“ odpísala nám Otília Barlíková z Ľubovnianskeho múzea.

A ako sa na celú situáciu pozerá ministerstvo kultúry? Podľa hovorkyne rezortu Zuzany Viciaňovej ide o nedorozumenie medzi vládou a autorom vyhlášky, teda ÚVZ. „Na vláde sa prijímali podmienky pre nasledujúce obdobie. Záujem ministerstva bol, aby aspoň časť kultúry, ktorá je z nášho pohľadu najmenej riziková pre šírenie vírusu, bola otvorená pre očkovaných a prekonaných. Preto bolo prijaté uznesenie, ktoré povoľuje otvorenie prevádzok poskytujúcich služby, čiže aj knižníc, múzeí a galérií v režime OP,“ povedala Viciaňová pre Nový Čas.

„Túto informáciu sme zverejnili po skončení rokovania vlády a pred zverejnením vyhlášky. Vláda prijala uznesenie a do života ho malo uviesť ÚVZ. Túto situáciu vnímame ako nedorozumenie medzi rozhodnutím vlády a autorom vyhlášky, ktoré sa v krátkom čase zosúladí,“ dodala.(tta, foto anc, tasr, snm, sng)

Dúfame, že nedorozumenie sa vysvetlí

Klára Hudáková, manažérka pre publicitu Slovenskej národnej galérie