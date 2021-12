Obrovská explózia pri utečeneckom tábore: Zhoreli aj kyslíkové bomby pre covidových pacientov

Pri explózii, ku ktorej došlo v noci na sobotu v tábore Burdž Šamálí v blízkosti prístavného mesta Súr (staroveký Týros), podľahla zraneniam jedna osoba a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, spresnil podľa agentúry DPA jeden palestínsky predstaviteľ tábora.

Palestínske islamistické hnutie Hamas poprelo správy masmédií, podľa ktorých vybuchol v tábore sklad zbraní. Explózia, ktorá na neďalekej mešite zadymila steny a vybila okná, bola podľa oficiálneho komuniké Hamasu spôsobená elektrickým skratom. Následne vypukol požiar v skladisku s kyslíkovými bombami, používanými pri liečbe pacientov trpiacich infekčným ochorením covid, tvrdí Hamas.

"Požiar spôsobil škody na nehnuteľnosti, avšak jeho následky neboli príliš veľké," píše Hamas vo svojom tlačovom stanovisku bez uvedenia počtu obetí či zranených.

