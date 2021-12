Brutálne tornáda v USA mali spôsobiť už 50 úmrtí: Číslo môže stále stúpať

Bilancia obetí by podľa neho mohla byť aj výrazne vyššia. Predtým úrady potvrdili jedno úmrtie v štáte Arkansas a ďalšie v susednom Missouri, zatiaľ čo Tennessee hlásilo troch mŕtvych, zatiaľ čo záchranári na juhu Illinois zasahovali kvôli pádu strechy v sklade firmy Amazon.

"Vieme, že budeme mať pravdepodobne viac ako 50 mŕtvych, pokiaľ bilancia nebude výrazne vyššia," povedal Beshear televíznej stanici WLKY v súvislosti s tornádom, ktoré sa prehnalo okresom Graves. Živel zničil aj desaťtisícové mesto Mayfield, uviedol guvernér, ktorý vyhlásil núdzový stav a mobilizoval národnú gardu.

Tornádo na juhozápade Kentucky bolo jedným z mnohých pozorovaných v noci na dnešok na americkom stredozápade. Podľa televízie CNN bolo v piatich štátoch zaznamenaných najmenej 24 veterných vírov. Nebezpečenstvo pritom stále nepominulo, búrkový systém siahajúci od Louisiany po Ohio sa posúva na východ.

