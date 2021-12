Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje uskutočniť zmeny, ktoré umožnia postihovať konania spočívajúce v špekulatívnom prevode obchodných podielov v obchodných spoločnostiach na tzv. biele kone.

Zámerom je tiež zabrániť v ustanovení takýchto osôb do štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú MS predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Súčasný trestný čin nekalej likvidácie podľa Trestného zákona nie je podľa ministerstva dostačujúcim riešením, pretože postihuje iba také konanie páchateľa, ktoré smeruje k zmareniu riešenia ukončenia podnikania likvidáciou. "Likvidácia však predstavuje iba jeden z možných spôsobov ukončenia podnikania, ktorý naviac prichádza do úvahy v podstate iba v prípade, že obchodná spoločnosť disponuje dostatočným majetkom," uviedol rezort.

V praxi však podľa ministerstva dochádza k prevádzaniu nemajetných spoločností za účelom zbavenia sa zodpovednosti za záväzky a zároveň dôkazov o ich majetku. "Ak spoločník prevedie svoju účasť v majetkovo ´prázdnej´ spoločnosti na tzv. bieleho koňa, nemôže tak konať s úmyslom zmariť riešenie ukončenia podnikania likvidáciou, pretože pre neexistenciu žiadneho majetku reálne žiadna likvidácia neprichádza do úvahy. Za takéhoto právneho stavu vyvodenie trestnej zodpovednosti pre trestný čin nekalej likvidácie podľa Trestného zákona neprichádza do úvahy," objasnil rezort.