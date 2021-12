Rehoľné sestry majú zaujímavý koníček: Vyrábajú pivo! Každá z nich si v nedeľu vychutná fľašu

Dvadsaťčlenná ženská benediktínska komunita, ktorej tradícia siaha do roku 1893, sa totiž pred piatimi rokmi rozhodla, že sa spoja so sládkami, aby začali variť pivo odrážajúce históriu a hodnoty kláštora. Z jeho predaja chcú benediktínky získať peniaze na najnutnejšie opravy kláštora, píše agentúra Reuters.

Po takmer troch rokoch spolupráce s rodinným pivovarom John Martin išlo tento rok v lete do predaja pivo jantárovej farby nazvanej Maredret Altus, pri výrobe ktorého sa používa klinček a guličky borievky. Druhým produktom je Maredret Triplus, čo je svetlé pivo typu blond s koriandrom a šalviou. "Sú dobré pre zdravie, pomáhajú tráveniu," vychvaľuje pivná sestra Gertruda. "Všetkým sestrám pivo chutí, veď sme v Belgicku," dodáva. O nedeľách si každá z nich vychutnáva jednu fľašu.

Ide o pivá, pri výrobe ktorých sa používa pšenica špalda, o ktorej sa vo svojich textoch z 11. storočia zmieňuje už svätá Hildegarda z Bingenu, zakladateľka a predstavená benediktínskeho kláštora v Nemecku. Jej spisy o liečiteľstve sa sestry z Maredret inšpirovali av receptúre použili byliny, ktoré bežne rastú v ich záhrade.

