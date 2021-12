Zomrel spevák skupiny The Monkees: Ich najznámejšia pieseň vás okamžite roztancuje

Vo veku 78 rokov zomrel americký hudobník Michael Nesmith, ktorý sa preslávil ako člen rockovej skupiny The Monkees. Ako prvý o tom informoval internetový portál magazínu Variety. Správu o jeho smrti potvrdil na sociálnej sieti Nesmithov manažér Andrew Sandoval.

"S hlbokým zármutkom oznamujem, že že zomrel Michael Nesmith. Za tých 30 rokov sme spolu zdieľali veľa ciest a robili veľa projektov, ktoré vyvrcholili rozlúčkovým turné s The Monkees, ktoré sa skončilo len pred niekoľkými týždňami," napísal Sandoval.

Skupinu The Monkees vytvorili v roku 1965 televízni producenti Bob Rafelson a Bert Schneider špeciálne pre rovnomenný situačný komediálny seriál, ktorý sa vysielal v rokoch 1966 až 1968. Členovia skupiny boli špecificky vybraní na to, aby oslovili mládežnícke publikum v kontexte popularity legendárnej britskej skupiny The Beatles.

Hudobní kritici skupinu The Monkees považujú za predchodcu popových kapiel, ktoré umelo vytvárajú nahrávacie štúdiá s cieľom zisku. Napriek tomu sa ich skladba "I’m a Believer" zapísala do hudobnej histórie ako jedna z najpopulárnejších pesničiek 60. rokov minulého storočia.