Melie z posledného?! Musk zverejnil status, ktorý vzbudzuje otázniky

Generálny riaditeľ amerického výrobcu elektromobilov Tesla Elon Musk „uvažuje“, že opustí svoj post a stane sa influencerom.

Napísal to vo štvrtok (9.12.) na sociálnej sieti Twitter. „Uvažujem o tom, že ukončím prácu a stanem sa influencerom na plný úväzok,“ uviedol najbohatší muž sveta v tweete bez ďalších podrobností. Z odkazu tak nie je jasné, či tento častý užívateľ platformy Twitter to myslí vážne so svojim odchodom z funkcie.

Musk, ktorý je tiež zakladateľom a generálnym riaditeľom raketovej spoločnosti SpaceX a vedie startup Neuralink a infraštruktúrnu firmu The Boring Company, povedal počas konferenčného hovoru v januári, že bude generálnym riaditeľom Tesly „niekoľko rokov“.

"Bolo by pekné mať trochu viac voľného času, než len pracovať vo dne v noci sedem dní v týždni, od prebudenia až po uloženie sa k spánku. Dosť intenzívne," napísal.

Minulý mesiac sa na Twitteri spýtal, či by mal predať 10 % svojho podielu vo výrobcovi elektrických áut a väčšina užívateľov hlasovala za predaj. Následne postupne predal akcie Tesly v hodnote takmer 12 miliárd USD (10,61 miliardy eur).