Otvoriť v režime OP už môžu aj realitné kancelárie: Sú povolené obhliadky?

Na Slovensku platia od piatka nové pandemické opatrenia.

Pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, aj pre očkovaných, sa môžu otvoriť všetky obchodné prevádzky a niektoré služby. Medzi tieto služby patria aj realitné kancelárie, do ktorých je povolený vstup v režime OP (očkovaní, po prekonaní). Upriamila na to pozornosť Realitná únia (RÚ) SR na sociálnej sieti. Upozorňuje však, že pre bežných občanov neexistuje výnimka zo zákazu vychádzania na účel obhliadky nehnuteľnosti. Tieto pravidlá zatiaľ platia do 9. januára 2022.

Únia spresnila, že v realitnej kancelárii sa povoľuje vstup maximálne jedného zákazníka na 15 štvorcových metrov (m2) plochy priestorov kancelárie. Výnimka na obhliadku pre bežných občanov síce vo vyhláške hlavného hygienika nefiguruje, je tu však výnimka zo zákazu vychádzania pre návštevu najbližšieho notára a banky. "Preto ukončenie realitného obchodu je možné aj počas lockdownu," spresnila RÚSR. K notárovi aj do banky je umožnený vstup v režime základ, čiže bez kontroly imunitného statusu vzhľadom k ochoreniu COVID-19.

Za očkovaných sa podľa vyhlášok hlavného hygienika považujú osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou. Tiež sa pod týmto pojmom myslia osoby najmenej 21 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou. Rovnako ide o osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, prípadne o deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Pod pojmom prekonaní treba rozumieť osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast, vydaného na základe antigénového testu vykonaného v mobilnom odberovom mieste (MOM), vydaného do 15. novembra 2021.