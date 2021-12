Kalamitný stav v celej Bratislave! Starosta opísal zúfalú situáciu, mesto prosí ľudí o jediné

Pre dlhotrvajúce husté sneženie je kalamitný stav v celej Bratislave. Vyhlásil to starosta Ružinova Martin Chren s tým, že neustále sneženie už nedovoľuje udržiavať všetky cesty a chodníky zjazdné a schodné.

"Sneží tak husto, že keď niekde odhrabeme a posypeme, trvá len asi pol hodinu, kým je zasnežené rovnako," poznamenal.

Fotogaléria 27 fotiek v galérii

V Bratislave sa očakáva najintenzívnejšie sneženie od roku 2013. Napadnúť môže miestami až do 25 centimetrov snehu. Aj hlavné mesto priznalo, že pri nepretržitom 24-hodinovom nasadení všetkých dostupných kapacít zimnej údržby mesta a mestských častí, bude situácia v Bratislave počas štvrtka komplikovaná. Magistrát žiada obyvateľov, aby odložili nevyhnutné presuny po meste autom.

Sneženie komplikuje situáciu v doprave. Problémy majú aj niektoré spoje mestskej hromadnej dopravy i vozidlá, ktoré zabezpečujú odvoz odpadu. Mesto Bratislava zriadilo horúcu linku pre zimnú údržbu na čísle +421 259 356 777 a e-maile zima@bratislava.sk. V týchto dňoch bude funguje medzi 07.00 a 19.00 h.

V UNB zatiaľ pre zlé počasie ošetrili päť ľudí

Zdravotníci Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na centrálnych príjmoch vo štvrtok do 14.00 h ošetrili piatich pacientov so zraneniami po pošmyknutí na zľadovatených a zasnežených chodníkoch a cestách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa najväčšej slovenskej nemocnice Eva Kliská.

"Najčastejšie naši zdravotníci ošetrili ľahšie úrazy ako pomliaždeniny, podvrtnutia, tržné rany, pri ktorých stačilo ambulantné ošetrenie," priblížila. Výnimkou však podľa Kliskej neboli ani zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice.