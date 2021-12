Čerstvé správy pre vodičov: Kde je na ceste až 5 centimetrov snehu?

Na cestách v oblasti Šamorína je pre husté sneženie na cestách vrstva čerstvého snehu do piatich centimetrov.

Vodiči by si mali dať pozor aj na silný vietor a sneženie v oblasti Želiezoviec. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Okrem úsekov v okolí Bratislavy, kde je na vozovkách kašovitý sneh do jedného centimetra.

Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na juhozápade Slovenska a vo vyššie položených miestach stredného a východného Slovenska sa na povrchu vozoviek miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov, na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/578 Skalka - Kremnica a cestách III. tried v obvode Haligovce a Liptovské Matiašovce.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Okrem horských priechodov Pezinská Baba, Biela Hora, Vernár, Dobšiná, Grajnár, Chorepa, Súľová a Štós, kde je povrch vozoviek pokrytý kašovitým až utlačeným snehom do dvoch centimetrov a horských priechodov Vrchslatina a Huty, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.

SSC upozorňuje, že z dôvodu nízkych teplôt sa na mokrých alebo vlhkých vozovkách môže vytvárať poľadovica. Na vyššie položených úsekoch ciest v okrese Senica je možná tvorba snehových jazykov.

Bratislavskí dopravní policajti v súvislosti so štvrtkovým intenzívnym snežením apelujú na vodičov, aby dodržiavali predpísané osvetlenie na motorových vozidlách. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Podľa polície je potrebné, aby vodiči používali stretávacie svetlá a mali očistené svetlomety. "Zároveň apelujeme na vodičov, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii súvisiacej so snežením, zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť v cestnej premávke," dodala polícia.