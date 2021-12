Zásadné vyhlásenie nového nemeckého ministra zdravotníctva: Ako sa ochránime pred omikronom?

Nový nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach vyhlásil, že na ochranu pred novým koronavírusovým variantom omikron sú potrebné tri očkovacie dávky.

"Očkovanie je kompletné až vtedy, keď bol človek zaočkovaný trikrát," povedal sociálny demokrat Lauterbach v stredajšej relácii heute-journal stanice ZDF.

Šírenie nového variantu omikron prináša podľa jeho slov novú realitu, ktorá si vyžaduje zareagovať podávaním posilňujúcich dávok vakcíny. Dodal ale, že s veľkou pravdepodobnosťou chorobu dokážu zmierniť aj dve absolvované dávky a "tri ochránia voči ťažkému priebehu ochorenia zrejme veľmi dobre".

Nevyhnutné je zabezpečiť, aby sa omikron v Nemecku nerozšíril plošne. Ak by sa to stalo, mohlo by to mať podľa Lauterbacha vplyv na to, kto by sa považoval za plne zaočkovaného proti covidu.

"Ak by sme skutočne v Nemecku mali vlnu (šírenia variantu) omikron, (pravidlo) 2G by bolo splnené vtedy, keď by ľudia v podstate dostali i tretiu dávku vakcíny," uviedol.

Na základe opatrenia 2G majú vstup do obchodov - s výnimkou predajní so základným tovarom a prevádzok zaisťujúcich nevyhnutné služby - len osoby zaočkované proti koronavírusu a tí, čo za posledných 180 dní prekonali COVID-19.

Podávanie tretích dávok je podľa nového šéfa rezortu zdravotníctva najlepšou prípravou voči šíreniu vírusu a prvým pilierom v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva. Druhý možný pilier by mohol podľa neho zahŕňať aj povinné očkovanie celej populácie krajiny.

Vedecký spolupracovník Medzidisciplinárneho združenia pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) Christian Karagiannidis pre agentúru DPA uviedol, že počet voľných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Nemecku je aktuálne najnižší, aký bol kedy zaznamenaný. V stredu napoludnie evidovali zhruba 2250 dostupných lôžok na JIS, z toho 921 určených špeciálne pre covidových pacientov.

Obavy to podľa jeho slov vzbudzuje najmä v súvislosti s variantom omikron. Očakáva totiž, že tento variant sa veľmi rýchlo stane dominantným.