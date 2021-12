V prešovskej nemocnici leží 176 pacientov s covidom: Percento nezaočkovaných bije do očí

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove je aktuálne hospitalizovaných 176 pacientov s ochorením COVID-19, z nich je 13 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Celkovo má nemocnica pre pacientov s ochorením COVID-19 vyčlenených 249 lôžok.

Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, uplynulý týždeň nestúpal počet pacientov s ochorením COVID-19. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je podľa jeho slov naďalej mimoriadne náročné.

"Od 1. septembra do dnešného dňa sme v nemocnici hospitalizovali 1207 pacientov s ochorením COVID-19. V tretej vlne pandémie ochorenia COVID-19 v našej nemocnici doteraz zomrelo 297 pacientov. Z iného zdravotníckeho zariadenia k nám preložili 21 pacientov a do iného zdravotníckeho zariadenia z našej nemocnice to bolo 27 pacientov," uviedol Šarník s tým, že takmer 66 percent hospitalizovaných pacientov na COVID oddelení nie je očkovaných.

Nemocnica eviduje 49 chýbajúcich zamestnancov z dôvodu ochorenia na COVID-19. Celkovo má viac ako 2600 zamestnancov.