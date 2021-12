Toto Kolíkovú zabolí! Via Iuris o navrhnutých paragrafoch o šírení dezinformácií: Nešťastná formulácia

Paragrafy týkajúce sa šírenia dezinformácií sú v navrhovanej novele Trestného zákona naformulované problematicky, a preto sú zneužiteľné, ohrozujú slobodu slova a prejavu.

Bratislava 8. decembra (TASR) - Paragrafy týkajúce sa šírenia dezinformácií sú v navrhovanej novele Trestného zákona naformulované problematicky, a preto sú zneužiteľné, ohrozujú slobodu slova a prejavu. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka organizácie Via Iuris Katarína Batková s tým, že navrhnuté paragrafy by nemali byť súčasťou tejto novely.

"Ak by aj niekto nepravdivú informáciu šíril, v prvom rade je nevyhnutné posúdiť jeho úmysel a dosah šírenia informácie na spoločnosť (napr. na verejné zdravie, verejný poriadok, práva menšín)," zdôraznila. Zároveň vyjadrila presvedčenie o dobrom úmysle Ministerstva spravodlivosti (MS) SR reagovať na súčasnú kritickú situáciu so šírením dezinformácií, ktoré ohrozujú spoločnosť.

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková predstavila návrh novely Trestného zákona minulý týždeň. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog. Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania. Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur. Návrh možno pripomienkovať do 21. decembra.