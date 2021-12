Víkendové očkovanie v Trnavskom kraji: Kde zoženiete vakcínu? Registrovaní budú mať prednosť

Počas víkendu 11. a 12. decembra budú v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) očkovať proti ochoreniu COVID-19 vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave registrovaných aj neregistrovaných záujemcov prvou, druhou a treťou dávkou vakcín od Moderny a Pfizer/BioNTech.

Registrovaní záujemcovia budú mať pritom prednosť pred neregistrovanými, informoval o tom odbor komunikácie TTSK.

V sobotu vo VKOC v Dunajskej Strede na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana budú od 8.00 do 17.00 h podávať vakcínu od Pfizer/BioNTech záujemcom od 12 rokov. Od 17.00 do 18.00 h od 18 rokov vakcínu od Moderny. V Trnave na SOŠ elektrotechnickej na Sibírskej ulici budú očkovať od 8.00 do 18.00 h vakcínou od Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov. Rovnako aj vo VKOC v Skalici na Strednej zdravotníckej škole v čase od 8.00 do 18.00 h.

V nedeľu sa budú podávať vakcíny iba vo VKOC v Trnave. Od 8.00 do 13.00 h zaočkujú ľudí vo veku nad 18 rokov vakcínou od Moderny, od 13.00 do 18.00 h nad 12 rokov vakcínou od Pfizer/BioNTech.

Registrácia prebieha na https://vakcinacia.nczisk.sk. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj pri podaní druhej alebo tretej dávky vakcíny. Okrem toho sa v týždni očkuje v zdravotníckych zariadeniach na území TTSK. Informácie sú na korona.gov.sk.