Vláda bude rokovať o úprave lockdownu: Zruší sa pandemický rodičovský príspevok?

Vláda by mala v stredu rokovať o úprave podmienok tzv. lockdownu. Platnosť tých doterajších po dvoch týždňoch končí.

Viacerí predstavitelia vládnej koalície v utorok predstavili dohodu na nových protipandemických opatreniach. Súvisiaci materiál zatiaľ v programe schôdze nie je.

Od piatka (10. 12.) sa podľa dohody majú otvoriť obchody pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP). Od pondelka 13. decembra má prejsť druhý stupeň základných škôl a stredné školy na dištančné vzdelávanie. Naďalej má platiť zákaz vychádzania a núdzový stav. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že ostatné opatrenia majú platiť tak, ako ich prezentoval v pondelok (6. 12.). Napríklad hotely sa majú otvárať od 25. decembra.

Kabinet by mal na návrh ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) rozhodnúť aj o zrušení poskytovania tzv. pandemického rodičovského príspevku. Rezort práce to odôvodnil tým, že v poslednom období výrazne klesla miera nezamestnanosti, z čoho vyplýva, že rodičia, ktorým skončí bežný rodičovský príspevok, si príjem vedia zabezpečiť.

Slovenská republika by mala zaplatiť EÚ 277,251 milióna eur. O tie mala prísť únia podľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na výnosoch z cla tak, že bol na Slovensko v období rokov 2012 až 2019 dovážaný podhodnocovaný čínsky textil a obuv. Slovensko uvedenú sumu zaplatí s výhradou, v ktorej uvedie dôvod nesúhlasu. Vyplýva to z návrhu na úhradu odvodu do rozpočtu EÚ s výhradou za údajnú stratu tradičných vlastných zdrojov, ktorý má v stredu tiež prerokovať vláda.

Kabinet sa má zaoberať aj viacerými bodmi, týkajúcimi sa školstva, vedy a výskumu. Okrem návrhov stratégií internacionalizácie vysokého školstva a inkluzívneho vzdelávania predstaví vedenie školského rezortu i správu o stave vedy a vývoja v SR, rovnako tak bilančnú správu, týkajúcu sa vysokého školstva na Slovensku. Podľa údajov stúpol vlani počet vysokoškolákov oproti roku 2019 o 2228, čo predstavuje 1,7-percentný nárast. Celkový počet študentov bol 131.311, z toho bolo 77.726 žien.

Vláda má takisto schvaľovať nových členov predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Odobriť má taktiež finančnú výpomoc vo výške 251.705 eur pre obec Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica, ktorú v máji postihla ničivá povodeň.