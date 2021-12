Po nehode ho našli 20 metrov od auta - dnes patrí medzi našich najlepších golfistov

Aj vďaka striebornej medaile na tohtoročnej olympiáde sa dostal do pozornosti slovenskej verejnosti profesionálny golf. Je to šport, ktorý má v našej krajine budúcnosť a ktorý dokáže doslova zmeniť život.

Dôkazom toho je aj Jaro Šalaváry – jednotka v rebríčku hendikepovaných golfistov u nás, ktorého cesta na „green“ začala ťažkou autonehodou a rezultátom lekárov, kedy nebolo vôbec isté, či bude ešte chodiť a hýbať rukou.

Dnes 43-ročný rodák zo Zlatých Moraviec je generálnym sekretárom Slovenskej golfovej asociácie hendikepovaných a aj jeho životný príbeh a iniciatíva majú svoj podiel na tom, že sa zástupcovia tohto športu na Slovensku stali nedávno súčasťou Európskej golfovej asociácie pre zdravotne znevýhodnených golfistov. „To prináša ľuďom s hendikepom, ktorí chcú robiť tento šport profesionálne, novú víziu a možnosti. Tou budú v budúcnosti napríklad aj paralympijské hry 2028 v Los Angeles, na program ktorých bude po prvýkrát v histórii zaradený aj tento šport,“ hovorí Jaroslav Šalaváry.

Záchranári sa pre neho museli vrátiť

Dnes profi športovec zažil pred 24 rokmi hrozivú autonehodu. Pôvodné plány odcestovať a natrvalo sa usadiť v USA sa vtedy zmenili na boj o prežitie na bratislavských Kramároch. „Počas cesty autom s priateľkou som dostal mikrospánok, nezastavil na stopke a na križovatke do nás zboku narazil autobus. Auto preletelo cez cestu a zostalo zapichnuté v zeminovom násype. Priateľku previezla záchranka okamžite s poraneniami hlavy do nemocnice,“ spomína na udalosti Jaro Šalaváry a pokračuje: „Keď sa v nemocnici prebrala, pýtala sa, čo sa stalo so mnou. Až vtedy záchranári zistili, že som ostal na mieste nehody a vyrazili naspäť za mnou. Zistilo sa, že som vyletel cez bočné dvere a pristál v bezvedomí na poli, 20 metrov od auta. Priateľku prehodilo na miesto vodiča a ostala v aute sama, preto záchranári nehľadali nikoho ďalšieho.“

Priateľka, dnes už jeho manželka, vyviazla nakoniec bez ťažkých zranení, Jaro však skončil s mozgovým hematómom a vážnou zlomeninou hlavice stehennej kosti. Prvá prognóza bola, že už nikdy nebude chodiť. „To sa našťastie nepotvrdilo. Vďaka skvelej práci chirurgov som dostal nový kĺb, ktorý vložili do stehennej kosti. Ďalšie problémy mi však začali asi mesiac po operácii s rukou, ktorá začala ochabovať, prestal som úplne ovládať ramenné a bicepsové svalstvo. Zistilo sa, že mi odumreli nervy, čo spôsobilo, že už nikdy nebudem vedieť zodvihnúť ruku,“ hovorí športovec. Váha ruky mu časom oddelila ramennú kosť od kľúčnej a hrozilo, že sa mu natrhnú svaly a ruka ochabne úplne. Rok a pol po nehode sa mu však podarilo nájsť pomoc u primára Košťála na chirurgii v bratislavskej nemocnici v Ružinove, ktorý mu prišil vrchnú časť ruky o zdravý prsný sval. To mu zachránilo predlaktie a prsty.

Šport ako pomoc pri rehabilitáciách

Jaro mal rád odmalička šport. „Najradšej som mal hokej, ktorý som aktívne hrával do strednej školy. Keď som v nemocnici bezprostredne po havárií sestrám hovoril, že by som chcel ešte niekedy športovať, nedávali tomu skoro žiadnu šancu,“ spomína. Húževnatý Jaro to nevzdal a jeho sen sa nakoniec splnil. Popri tom, ako sa venoval dlhoročným rehabilitáciám, sa pomaly opäť chopil zdravou rukou aj hokejky.

Najväčší zlom nastal v roku 2012, keď zašiel s priateľmi po prvýkrát na tréningovú plochu golfu v Ivanke pri Nitre. „Nemal som ani šajnu, čo je golf a ako sa hrá. Ukázali mi palice, driving range, dali mi loptičky do košíka a skúšal som strieľať. Celé ruky som mal od pľuzgierov, keďže som ako začiatočník nevedel, že treba mať rukavice, no golf sa mi okamžite zapáčil. Hovorí sa, že tento šport buď hneď milujete, alebo s ním nechcete mať nič. Ja som ten prvý prípad,“ smeje sa pri pomyslení na svoje začiatky športovec. Po čase sa s kamarátom rozhodli vybaviť si zelenú kartu, v roku 2017 sa zúčastnil prvého turnaja pre hendikepovaných, stal sa členom Slovenskej golfovej asociácie hendikepovaných a rozbehol sa na svojej profesionálnej športovej dráhe. Výraznejšie úspechy v rámci európskeho golfu sa dostavili už v roku 2019. V roku 2020 odohral európsky turnaj v Českej Lípe s umiestnením na dvoch prvých a jednom treťom mieste. Aj to ho pasuje za v súčasnosti najlepšieho športovca vo svojej kategórii u nás. V celosvetovom rebríčku hendikepovaných golfistov v A skupine sa nachádza aktuálne na 46. mieste.

Hrdý ambasádor Slovanet Impact

„Ak chce človek hrať golf rekreačne, netreba mu veľa, stačí základná výbava a zelená karta. Ak sa však chce dostať na vyšší level a na turnaje, potrebuje finančnú podporu. Ja som veľmi rád, že si ma všimli v Slovanete, kde mali dlhoročné skúsenosti s organizáciou golfových turnajov a kde sa rozhodli venovať viac práve podpore hendikepovaných športovcov,“ vysvetľuje Jaro Šalaváry. Priateľstvo medzi ním a ľuďmi z vedenia tohto telekomunikačného operátora, ktoré sa začalo už v septembri minulého roka na golfovom turnaji Slovanetu, sa tento rok rozvinulo naplno. „Dostal som na mieru vyrobené golfové palice a vak, čo veľmi oceňujem. Rovnako tak aj finančný príspevok, z ktorého môžem hradiť bežné výdavky spojené s tréningami. Keďže na ne dochádzam autom niekedy aj päťkrát v týždni, preplácanie napríklad PHM je pre mňa veľká pomoc,“ hovorí golfista, ktorý sa usadil s rodinou vo Veľkých Kozmálovciach.

„Naša podpora profesionálnej golfovej dráhy Jara Šalaváryho je súčasťou novej platformy Slovanet Impact. Chceme, aby sa táto naša iniciatíva, zameraná na hendikepovaných športovcov, stala synonymom šance a motivácie zdolávať prekážky na ceste za svojimi métami. Sme radi, že sa jej ambasádorom stal práve Jaro, ktorý má za sebou skutočne silný príbeh, skvelé výsledky na greene a s ktorým nás spája už aj osobné priateľstvo. Držíme mu palce, aby to dotiahol čo najďalej. Veríme, že jeho prístup k životu sa stane inšpiráciou pre čo najviac ľudí spomedzi nás,“ hodnotí vzájomné partnerstvo generálny riaditeľ spoločnosti Slovanet Peter Máčaj.

Živý dôkaz, že nevzdávať sa oplatí

Sympatický golfista sa netají tým, že za to, kým dnes je, vďačí práve ťažkej životnej skúsenosti. Naučilo ho to vážiť si život a hlavne sa nikdy nevzdávať. „Som vďačný za to, že sa môžem naplno venovať športu, ktorý ma udržiava v kondícii – fyzickej ale aj psychickej. Nebyť športu, som presvedčený, že dnes už ani nechodím. Milujem ten pocit, keď je človek unavený a cítim každý sval v tele. Lebo viem, že keď sa prekonám, zajtra ma to už bolieť nebude a budem silnejší. Pohyb je pre mňa základ života a verím, že to platí u každého,“ odkrýva svoje myšlienky Jaro.

Na našu otázku, ako by popísal svoj pocit z hry golfu a čo pre neho tento šport znamená, odpovedá: „Nedokážem to ani popísať... ten pocit, keď človek trafí loptičku a impulz prejde cez hlavu palice, rukoväť a končeky prstov až do mozgu, to je niečo neuveriteľné. Človek dá aj 100 zlých rán a vtedy musí veľmi bojovať so svojou hlavou a demotiváciou. Ale potom príde jedna správna rana, presne taká, aká má byť, a odrazu na všetko zlé predtým zabudnete. Tá eufória je úžasná. A to je pre mňa paralela so životom. Treba sa tešiť na dobré chvíle a nevzdávať to, pretože tie určite prídu.“

A aké má Jaro vo svojom športe ďalšie méty? Tie súvisia nielen so spomínanými paralympijskými hrami v budúcnosti a nadchádzajúcimi európskymi turnajmi pre hendikepovaných golfistov. „Najviac ma teší, keď môžem hrať so zdravými hráčmi a ešte viac, keď sa mi podarí ich poraziť,“ smeje sa Jaro Šalaváry a uzatvára: „Veľmi by som chcel zažiť atmosféru veľkých golfových podujatí, ako bola teraz v novembri PGA European Tour v Dubaji. Tam dostalo šancu si ísť spolu s najlepšími hráčmi sveta zahrať aj top 8 hendikepovaných golfistov zo svetového rebríčka. Ak by sa mi toto niekedy podarilo, splní sa mi sen.“

Slovanet Impact pomáha prekonávať prekážky

Spoločnosť Slovanet sa v rámci svojich filantropických aktivít venuje dlhodobo pomoci, aby sa mali fyzicky znevýhodnené deti a mladí ľudia možnosť slobodnejšie hýbať a prekonávať prekážky. V roku 2021 sa rozhodla uchopiť túto myšlienku ešte komplexnejšie a začať sa viac venovať aj podpore konkrétnych hendikepovaných športovcov a tiež najmenších športových talentov. Jej zámerom je, aby mala značka Slovanet v tomto zmysle v spoločnosti ešte väčší dopad, a tak vznikla špeciálna platforma Slovanet Impact. Viac o tejto iniciatíve sa dozviete na tejto stránke.