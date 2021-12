Ísť po vianočného kapra a odniesť si francúzske foie gras

Kapor so zemiakovým šalátom, foie gras s figovým chutney, k tomu BIO víno, chia chipsy s rozmarínom a mandle so škoricou a kokosom? Nuž proti gustu žiaden dišputát. Vyskladajte si váš štedrovečerný stôl podľa vlastnej chuti na Nivách.

Šťastné, veselé a bezlepkové

Netrápte sa pečením pre celiatikov. V bezlepkovej pekárni Yeme predávajú medovníčky, vanilkové rožky, pusinky a ďalšie tradičné vianočné koláčiky bez lepku.

Pri telke so zdravými mlskami

Základné potraviny aj špeciality nakúpite v bezobalovom obchode U Vážky. Mlsajte počas sviatkov zdravo! Lyofilizované ovocie je skvelá vec - výborne chutia marhule aj slivky, alebo jahody a maliny v mliečnej čokoláde. Vyskúšajte aj mandle v bielej čokoláde alebo so škoricou a kokosom, arašidy v slanom karamele, mandle s talianskymi bylinkami, zdravé chipsy chia s rozmarínom či cviklové chipsy.

Štipka Francúzska alebo slovenská klasika

Návštevy počas sviatkov možno ocenia zmenu. Naservírujte im kačacie foie gras, figové chutney a medovník s 57 % medu. Všetko nájdete vo francúzskych potravinách La Fabuleuse Epicerie. Alebo choďte na istotu do mäsiarstva Danubius. Vôňa z nakrájaných údených klobások vás doslova omámi a nezabudnite na kvalitnú šunku k domácemu zemiakovému šalátu. Samozrejme, nemôže chýbať ryba. Rôzne druhy čerstvých rýb k štedrovečernému stolu kúpite v Yeme.

Bez kvalitného vína ani na krok

Wineplanet má naozaj dobrý výber domácich i zahraničných vín. My vám dávame do pozornosti kvalitné BIO vína zo Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, z rady Reya Organica. Ideálna kombinácia je aromatický kvetinovo korenistý Tramín červený a ušľachtilé červené cuvée Rubino, ktoré skvele doplnia vaše vianočné menu.

Recept na domáce sušienky

Vyskúšajte recept na voňavé vianočné sušienky s čiernym korením od vášnivého milovníka dobrého jedla Michala Kordoša. Všetky ingrediencie na približne 24 sušienok kúpite v Tržnici Nivy.

Potrebujeme:

200 g hladkej múky

1 vajce

1 g sódy bikarbóny

115 g masla

100 g hnedého cukru

75 g bieleho cukru

85 g melasy

10 g mletého zázvoru

2 g škorice

1 g mletého kardamonu

1 g pomletých klinčekov

Kôru z jedného pomaranča

Štipku soli a mletého čierneho korenia

Postup:

1. Do väčšej misky preosejeme múku a sódu bikarbónu. Odložíme na neskôr.

2. V malom hrnčeku si zohrejeme maslo spolu s cukrom, melasou, pomarančovou kôrou a všetkými koreninami. Necháme jemne prevariť a následne odložíme vychladnúť na izbovú teplotu.

3. Po vychladnutí pridáme do maslovej zmesi vajce a vyšľaháme do hladkej konzistencie. Následne pridáme preosiatu múku a sódu. Vymiesime do cesta a dáme odstáť do chladničky aspoň na dve hodiny, ideálne však cez noc.

4. Rúru predhrejeme na 175°C. Na plech rozložíme papier na pečenie a cesto buď vyvaľkáme a vykrojíme, alebo narobíme guličky, ktoré vytlačíme do formy sušienok. Pečieme približne 10 minút, v prípade potreby ich otáčame, aby boli rovnomerne upečené. Necháme vychladnúť a podávame.

Želáme vám chutné, voňavé a láskyplné Vianoce!

Sledujte nás na nivy.com, aby vám neunikli žiadne chutné novinky.