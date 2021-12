Cestujúci v Bratislave sa dočkajú prístreškov na zastávkach: DPB získal eurofondy

Bratislavský mestský dopravca - Dopravný podnik Bratislava (DPB) získal eurofondy na projekt obnovy a doplnenia prístreškov na zastávkach MHD.

Z Integrovaného regionálneho operačného programu dostane takmer dva milióny eur na vyše 100 prístreškov. DPB ich chce obnoviť celkovo 200. Po podpise zmluvy o tom informovali v pondelok vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Teší ma, že vďaka financiám z IROP a štátneho rozpočtu pomôžeme zlepšiť služby MHD v Bratislave, ktorú denne využívajú stovky tisíc cestujúcich," povedala Remišová. Na modernizáciu a vybudovanie zastávok MHD v hlavnom meste pôjde podľa jej slov takmer 1,86 milióna eur. DPB z toho na 105 zastávkach obnoví alebo vybuduje prístrešky.

Primátor hlavného mesta podotkol, že celkovo obnovou či doplnením má v meste prejsť vyše 200 prístreškov. "Pribudnú na autobusových, trolejbusových a aj električkových zastávkach. Ich vzhľad bude v súlade s manuálom prvkov verejného priestoru, ktorý predstavil Metropolitný inštitút Bratislavy," poznamenal s tým, že jeden z takýchto prístreškov bol nedávno inštalovaný pri rekonštrukcii električkovej zastávky na Račianskom mýte.

Šéf DPB Martin Rybanský povedal, že pôjde o ich najväčší projekt v oblasti investícií do zastávok. Je preto rád, že jeho veľká časť bude financovaná z eurofondov. "S výstavbou by sme chceli po skončení verejného obstarávania začať v budúcom roku. Celý projekt by sme chceli dokončiť v roku 2023," priblížil. Obnova a doplnenie prístreškov má prebiehať v etapách. Niektoré prístrešky chce zaplatiť dopravca aj z dotácie vlády SR, ale aj formou komerčnej spolupráce.

Nové prístrešky sú navrhnuté tak, aby sa cestujúci čakajúci na spoj s vodičom vozidla navzájom videli. "Ich kapacita je prispôsobená frekvencii nastupujúcich cestujúcich počas prepravnej špičky. Niektoré kusy dostanú do výbavy dokonca solárne panely, takže ich prevádzka bude ekologická," avizuje samospráva.