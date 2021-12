Šialené predvolebné stretnutie pravicového prezidentského kandidáta! Lietali stoličky, zranenie utrpel aj on

Počas prvého predvolebného podujatia francúzskeho krajne pravicového politika a prezidentského kandidáta Érica Zemmoura, ktoré sa konalo na predmestí hlavného mesta Paríž, došlo v nedeľu k zrážkam medzi jeho podporovateľmi a odporcami. Ľahké zranenie zápästia utrpel i samotný Zemmour, keď ho za ruku násilne schmatol muž, ktorý sa chcel dostať na pódium. Informovala o tom agentúra AFP.

Na stretnutie so 63-ročným Zemmourom, ktoré sa konalo vo výstavnej hale v meste Villepinte ležiacom severovýchodne od Paríža, prišlo viac ako 10.000 ľudí. Jeho podporovatelia spievali francúzsku hymnu a kričali "Zvíťazíme!" Krátko po tom, ako Zemmour začal svoj prejav, sa podľa agentúry AP strhli bitky a jeho prívrženci začali hádzať stoličky na aktivistov v tričkách s nápismi "Nie rasizmu" a následne ich hrubým spôsobom vyviedli z miestnosti. Tam následne pokračovali potýčky medzi aktivistami a príslušníkmi ochranky.

Organizácia SOS Racisme uviedla, že počas protestu sa terčom útoku stali jej členovia, pričom niektorí z nich utrpeli zranenia. Účastníci akcie vypískali i reportérov kritickej televíznej šou o politike a bezpečnostné služby ich na krátko vyviedli z miestnosti. Zemmour bol vo svojom prejave k novinárom mimoriadne kritický.

Zemmour pred davom priaznivcov vyhlásil, že Francúzsku hrozí zničenie a vyzval na "boj, (ktorý je) väčší než my" s cieľom zachrániť krajinu. "Nie som rasista," uviedol. "Bránime našu krajinu, našu vlasť, dedičstvo našich predkov... aby sme našim deťom odovzdali Francúzsko, aké ho poznáme," dodal. Heslom jeho kampane sa stala veta pripisovaná Napoleonovi, podľa ktorej je Francúzom slovo "nemožné" cudzie.

Podujatie z bezpečnostných dôvodov presunuli z parížskej koncertnej sály do väčších priestorov na predmestí Villepinte aj pre protesty, ktoré ohlásilo 50 rôznych skupín vrátane krajne ľavicových strán, odborov a protirasistických združení. V centre Paríža pokojne protestovalo proti Zemmourovi približne 2200 demonštrantov nesúc transparent s nápisom "Paríž umlčí krajnú pravicu".

Zemmour ohlásil svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách v utorok, pričom vo videu zdôraznil svoje postoje proti imigrácii i islamu. V nedeľu oznámil vznik politickej strany Reconqute (Znovudobytie), ktorej názov evokuje historické obdobie reconquisty, počas ktorého kresťania vytlačili Maurov z Pyrenejského polostrova, vysvetľuje agentúra Reuters.

Zemmour sa preslávil knihami, v ktorých kritizuje migráciu moslimov do Európy (sám je pritom potomkom imigrantov), radikálnymi komentármi pre denník Le Figaro i tým, že bol podmienečne odsúdený za šírenie náboženskej nenávisti. Kritizuje aj hnutie za práva komunity LGBT.

Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ak by sa voľby naplánované na apríl, konali teraz, Zemmour by vypadol už v prvom kole. V druhom kole by podľa prieskumu porazil krajne pravicovú líderku Marine Le Penovú súčasný prezident Emmanuel Macron. Analytici ale varujú, že to, ako dopadnú budúcoročné voľby, je veľmi neisté.