Cestujúci, pozor! Británia sprísňuje pravidlá: Bez tohto sa do krajiny už nedostanete

Britská vláda oznámila v sobotu večer sprísnenie cestovných obmedzení s cieľom zamedziť šíreniu nového koronavírusového variantu omikron. Všetci cestujúci zo zahraničia budú musieť pred odchodom do Anglicka podstúpiť test na covid, informuje stanica Sky News.

Opatrenie sa bude od utorka 7. decembra týkať všetkých cestujúcich vo veku viac ako 12 rokov, ktorí chcú navštíviť krajinu alebo sa vracajú z dovolenky, a to bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní. Testy musia absolvovať najviac 48 hodín pred cestou, oznámil minister zdravotníctva Sajid Javid. Dôvodom je podľa ministra "zvyšujúci sa počet prípadov (nákazy) spojený s cestovaním". Javid spresnil, že aktuálne v Spojenom kráľovstve evidujú zhruba 160 potvrdených infekcií variantom omikron, z toho 130 v Anglicku. V piatok to bolo ešte celkovo 134 prípadov.

Na britský zoznam "červených" krajín okrem toho pribudne od pondelka Nigéria, s ktorou podľa Javida dosiaľ spojili druhý najvyšší počet prípadov nákazy omikronom po Juhoafrickej republike (JAR). Z krajín na tomto zozname môžu do Spojeného kráľovstva pricestovať len jeho občania alebo ľudia s trvalým pobytom, pričom musia následne zostať desať dní v určenom "karanténnom" hoteli.

Cestovné pravidlá majú v Spojenom kráľovstve na starosti vlády jeho jednotlivých konštitučných krajín, ktoré však obvykle zavedú rovnaké opatrenia ako vláda v Londýne, rozhodujúca o predpisoch pre Anglicko. Škótsko už oznámilo tie isté požiadavky na testovanie cestujúcich, uvádza Sky News. Britské ministerstvo zdravotníctva v sobotu vysvetlilo, že podľa novej analýzy "by čas medzi nakazením sa a infekčnosťou mohol byť pri variante omikron kratší". Skrátená inkubačná lehota podľa rezortu podporuje potrebu testovania pred odletom.

V sobotu britské úrady hlásili 42.848 nových prípadov nákazy za uplynulý deň, ako aj 127 ďalších úmrtí. Spojené kráľovstvo má s viac než 145.000 úmrtiami na covid druhý najvyšší počet obetí pandémie v Európe po Rusku, dopĺňa agentúra AP.