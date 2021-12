Vojvodkyňa Kate priznala farbu: Nervy pred prvými Vianocami s kráľovnou!

Jedným z najviac nervydrásajúcich momentov pre každého nového člena kráľovskej rodiny musia byť Vianoce v Sandringhame. Vojvodkyňa z Cambridge teraz prezradila, že mala z prvého sviatočného obdobia ako nová členka rodiny veľké obavy.

Ako informuje Hellomagazine, v dokumente ITV z roku 2016, Our Queen at Ninety, Kate povedala: "Pamätám si, keď som bola prvýkrát v Sandringhame na Vianoce. Bála som sa, čo dám kráľovnej ako vianočný darček. Vravela som si ,Preboha, čo jej mám dať´?“ Pomyslela si, že jej asi niečo sama vyrobí. To sa však nemuselo dopadnúť dobre, preto sa rozhodla pripraviť klasické jedlo podľa receptu svojej babky – chutney. Kate prezradila, že z toho mala mierne obavy, no na druhý deň už bola jej dobrota na stole - kráľovná ju nechala naservírovať. Podľa nej to bolo také milé a jednoduché gesto, no ukázalo to Alžbetinu ohľaduplnosť a starostlivosť.

Kate sa vydala za princa Williama v apríli 2011. V decembri toho istého roku debutovala na prechádzke do kostola svätej Márie Magdalény v Sandringhame na Štedrý deň. V ten deň vyzerala, že mala nervy zo železa a nepreukazovala žiadny náznak nervozity, keď cestou na bohoslužbu zdravila davy ľudí. Staršie deti Kate a Williama, princ George a princezná Charlotte, zažili debut na Vianoce v roku 2019, keď sprevádzali svojich rodičov do kostola.

Členovia kráľovskej rodiny sú tiež známi tým, že si navzájom dávajú vtipné darčeky, pričom Kate mala darovať svojmu švagrovi, princovi Harrymu, súpravu „Vypestujte si vlastnú priateľku“ ešte predtým, ako začal chodiť s Meghan Markle. Tiež sa hovorí, že Harry obdaroval svoju starú mamu čiapkou do sprchy so zábavne vulgárnou vetou, zatiaľ čo William mal raz pohostiť kráľovnú a dať jej papuče, ktoré mali na sebe jej fotku ako potlač.