Žena prišla o milovaného otca († 77): Jej nápad s vianočným stromčekom dojíma ľudí k slzám

Tí, ktorí stratili blízkych, často vymýšľajú rôzne spôsoby, ako si ich v tomto adventnom čase pripomenúť. Ako informuje metro.co.uk, 45-ročná Belinda Fitness nečakane prišla o svojho otca Roba Leedhama v máji tohto roku len 9 dni pred jeho 77. narodeninami. Po tom, keď jej otec zomrel, Belinda sa rozhodla preskúmať jeho mužské dúpä a objavila pár rebríkov, ktoré používal, keď pomáhal susedom.

Manažérka prišla na geniálny spôsob, ako využiť rebríky a zároveň si uctiť svojho zosnulého otca, pričom jeden z nich poslúžil ako netradičný vianočný stromček. Belinda z austrálskeho Sydney umiestnila rebrík do obývačky a ozdobila ho vianočnými guľami, bielymi korálkami a na jeho vrch dala mikulášsku čiapkou. Ten jej teraz počas sviatkov pripomína jej otca. „Jedna vec, ktorú ma naučil, je, že môžete vyliezť na vrchol rebríka a niekedy spadnete, ale dobrá vec na rebríku je, že vždy môžete vyliezť druhou stranou a dostať sa znova na vrchol,“ povedala o svojom otcovi Belinda. Taktiež prezradila, že bol vždy jej inšpiráciou. Taktiež bol pracovitý, lojálny a veľmi milujúci človek.

„Sú to moje prvé Vianoce bez neho a chcem sa uistiť, že môže byť stále súčasťou sviatkov,“ povedala. O chorobe svojho otca sa dozvedela začiatkom tohto roka. Pred smrťou ho však už nestihla vidieť. Belinda prezradila, že je otec mal niekoľko zdravotných problémov. „Nečakal som však, že mi pred šiestou ráno zavolajú a povedia mi, že už je na dobrom mieste. Myslela som si, že ho vezú do nemocnice, ale keď som prišla k nemu domov, všade boli policajti a záchranári, už bol mŕtvy,“ hovorí. Po jeho smrti mala možnosť preskúmať jeho veci. „Keď som uvidela ten rebrík, spomenula som si na to, čo mi otec vždy hovoril.“

Rob podľa Belindy žil v autokempingu na pláži, kde zároveň pracoval ako údržbár. „Tento rebrík si už toho veľa s otcom zažil, taktiež všetky tie dobré veci, ktorými pomáhal ostatným,“ povedala. Zároveň dodala, že práve rebrík bolo niečo, čo si so sebou musela zobrať, pretože ho jej otec mal už veľmi dlho. Po dokončení neobvyklého vianočného stromčeka ho ukázala svojej rodine vrátane syna Khyea, ktorý mal k starkému obzvlášť blízko. „Deti ho zbožňujú,“ povedala o ich nadšení pre netradičný stromček. Dodala, že otec toho po sebe veľa nezanechal, no ostalo náradie, ktoré dostal jej syn Khye. Prízvukovala, že jej otec im stále vštepoval, že za tvrdú prácu vždy dostaneš odmenu.

„Teraz to bude každoročná tradícia. Nebude to náš hlavný vianočný stromček, ale bude to niečo, v čom budeme pokračovať,“ ozrejmila Belinda. Tieto Vianoce budú pre nich tiché a ťažké. Dodala, že ľuďom na internete sa jej nápad veľmi páči a dostala množstvo láskavých a milých komentárov o tom, ako dobre to vyzerá.