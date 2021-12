V Indonézii vybuchla jedna z najväčších sopiek: Do bezpečia utekali stovky ľudí!

Vychrlila mohutný oblak tmavého dymu a popola, čím donútila obyvateľov priľahlých oblastí, aby sa dali na útek. Žiadne obete na životoch ani škody na budovách nie sú hlásené, uviedol vo vyhlásení indonézsky úrad pre zvládanie prírodných katastrof BNPB.

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc