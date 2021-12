Na internete sa objavil poburujúci inzerát na prenájom bytu: Komentáre ľudí nemajú chybu!

Depresívny jednoposteľový byt na prenájom porovnávajú s väzenskou celou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píše Daily Mirror, nehnuteľnosť, nazývaná tiež „klietka pre škrečka“ v Boltone vo Veľkej Británii bola verejne zosmiešnená prípadnými novými nájomníkmi. Majiteľ bol nútený odstrániť svoje inzeráty po tom, čo ich na internete nemilosrdne napadli zúriví komentujúci. Nehnuteľnosť nazývaná „najdepresívnejším jednolôžkovým bytom všetkých čias“ bola prirovnaná k známemu väzeniu Strangeways v Manchestri.

Komentáre sa vyrojili po tom, čo sa inzerát objavil v stredu na Facebooku. Mnohých nahnevalo, že prenajímateľ požaduje za byt 300 libier (350 eur) mesačne. Na šokujúcich záberoch je vidieť neustlanú posteľ pri stene vedľa jedinej zásuvky s nabíjajúcim sa telefónom predchádzajúceho alebo existujúceho nájomníka a dvoma fľašami vody. V celom byte sú iba tieto veci.

Nehnuteľnosť vyvolala desiatky vtipov prirovnávajúcich ju k väzenskej cele, pričom mnohí sa pýtali, o koľkej sa zhasínajú svetlá alebo kedy sú návštevné hodiny. Iní boli takí rozzúrení, že žiadali stiahnutie inzerátu, ktorý bol napokon po bombardovaní stovkami komentárov odstránený v ten istý deň.

„No to ma po*er. Dokonca aj cely majú slušnejšie okná. To je absolútne smiešne, že okrádaš ľudí s touto klietkou pre škrečka,“ znel jeden z komentárov. „V Afganistane sme zažili lepšie podmienky,“ poznamenal ďalší. Medzi ostatné komentáre patrilo napríklad prirovnanie k únikovej miestnosti. Mnohí používatelia uviedli, že nehnuteľnosť je taká zlá, že sa cítili nútení požiadať o stiahnutie ponuky, zatiaľ čo iní navrhli, aby nájomca dostal zaplatené, aby tam býval.

„Robíte si pr*el. Vyčistite ho, dajte tam nejaký nábytok a dajte tam nejaké dekorácie. Ani neklamem, keď poviem, že väčšina väzenských ciel je lepšia ako toto,“ komentoval jeden. Ďalší povedal, že keby tam skončil, obesil by sa. „K čomu svet speje, keď žiadate takú cenu za šokujúco ohavné miesto, ako je toto? Môj pes spí na lepšom mieste. Napadá mi, že ste chamtivý,“ rozhorčoval sa niekto.

Avšak malý počet komentujúcich tento inzerát obhajoval a navrhoval, aby si každý, kto by si chcel izbu prenajať, priniesol vlastný nábytok. „Zaplatil som viac za horšie vyzerajúcu izbu. Nemusíte používať tú posteľ. Prineste si vlastnú,“ znel jeden z komentárov. „Prečo s tým máte všetci problém? Dal izbu do prenájmu. Ak izbu nepotrebujete alebo si myslíte, že nezodpovedá štandardu, jednoducho ju ignorujte. Aký je zmysel kritiky?,“ povedal iný.

Niektorí sa naozaj obávali, že nejaká zraniteľná osoba si bude nútená izbu vziať. „Smutné je, že sa ho ujme nejaký zúfalec, ktorý potrebuje miesto na pobyt,“ napísal jeden, zatiaľ čo ďalší reagoval slovami: „Možno si ju vezme ten, kto si nemôže dovoliť dlžoby alebo nemá legitímnu dokumentáciu na zabezpečenie domova. Toto je jasný príklad okrádania chudobných!“ Prenajímateľ celú záležitosť odmietol komentovať.