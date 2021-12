V Trnavskom kraji sa očkuje aj cez víkend: Tu sú miesta a časy

V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sa očkuje aj počas tohto víkendu.

Možnosť nechať sa zaočkovať majú registrovaní aj neregistrovaní záujemcovia o prvú, druhú a tretiu dávku vakcín od Moderny a Pfizeru. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VKOC) v Trnave očkujú v sobotu a nedeľu (5. 12.), vo VKOC v Dunajskej Strede sa možno dať zaočkovať počas soboty, informovala o tom Natália Petkáčová z odboru komunikácie TTSK.

Okrem toho sa v sobotu očkuje aj na základnej umeleckej škole v Skalici, kde podávajú do 16:00 záujemcom od 12 rokov vakcínu od Pfizer/BioNTech.

VKOC na Strednej odbornej škole (SOŠ) rozvoja vidieka na Námestí sv. Štefana je otvorené do 12:00 na očkovanie vakcínou od spoločnosti Moderna ľudí od 18 rokov, od 12:00 do 16:00 podajú vakcínu od Pfizer/BioNTech záujemcom od 12 rokov.

VKOC v Trnave na SOŠ elektrotechnickej bude v sobotu do 13:00 k dispozícii záujemcom vakcína od Moderny vo veku nad 18 rokov, od 13:00 do 18:00 zaočkujú vakcínou od Pfizer/BioNTech ľudí od 12 rokov. V nedeľu (5. 12.) bude otvorené VKOC v Trnave od 8:00 do 15:00, očkovať sa bude vakcínou od Pfizer/BioNTech záujemcov od 12 rokov.