Vodiči, pozor: NDS uzavrie počas víkendu úsek D1 Trnava - Horná Streda

Tri nadchádzajúce víkendy obmedzí Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vždy počas nocí v piatka na sobotu, zo soboty na nedeľu a z nedele na pondelok v čase od 23.00 večer do 6.00 ráno dopravu na diaľnici D1 v úseku Trnava – Horná Streda.

Úplná uzávera v oboch smeroch sa týka nočných hodín od 3. do 5. decembra, od 10. do 12. decembra a od 17. do 19. decembra. Dôvodom sú práce na modernizácii integrovaného riadiaceho systému, informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

NDS v úseku inštaluje nové portálové konštrukcie pre dopravné značenie a modernizuje integrovaný riadiaci systém dopravy, tzv. IRSD. „V celom úseku dobudujeme kompletnú infraštruktúru informačného systému riadenia dopravy,“ uviedla hovorkyňa s tým, že najťažšia portálová konštrukcia váži až 12.137 kilogramov.

Modernizácia v úseku Trnava – Horná Streda prinesie podľa hovorkyne niekoľko benefitov pre motoristov. „Výrazne sa zvýši prehľad o udržiavanom úseku diaľnice, o aktuálnej dopravnej situácii. Nové budované portály na premenné dopravné značenie sú významným prvkom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Priemerné denné intenzity dopravy v roku 2021 na tomto úseku dosahovali 32.000 vozidiel, pričom v júli tohto roka sme zaznamenali rekordný denný prejazd, a to až 45.000 vozidiel,“ dodala. V období pred pandémiou v roku 2019 prešlo týmto úsekom priemerne denne 35.000 vozidiel.

Premenné dopravné značenie na báze LED pomáha udržiavať plynulosť a bezpečnosť premávky. Nové značenie bude podľa Žgravčákovej kľúčovým v čase mimoriadnej a havarijnej situácie, keď je nevyhnutné dostatočne včas a zrozumiteľne informovať vodičov o vzniku mimoriadnej udalosti, ako je kolóna, nehoda či extrémne poveternostné podmienky.

„Práce si vyžadujú úplnú uzáveru diaľnice v oboch smeroch, pretože pri inštalácii sa manipuluje s bremenami, na mieste je navyše veľa ťažkej techniky, ako sú žeriavy, plošiny, ťahač pre prevoz konštrukcie. Z hľadiska rozsahu prác a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky nie je možné inštaláciu takejto konštrukcie realizovať bez obojsmerného vylúčenia dopravy. Preto sme pristúpili k obmedzeniu dopravy výhradne v nočných hodinách,“ doplnila hovorkyňa.