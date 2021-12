Stopka po pár dňoch: Izraelská tajná služba prestala monitorovať polohu nakazených

Izraelská vláda v piatok po niekoľkých dňoch ukončila kontroverzné monitorovanie polohy nakazených novým koronavírusovým variantom omikron prostredníctvom mobilných telefónov s nasadením tajnej služby.

Informovala o tom v agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie úradu vlády, podľa ktorého je toto rozhodnutie výsledkom "aktualizovaného zhodnotenia situácie". V prípade nárastu počtu nakazených však vláda zváži opätovné zavedenie monitorovania. Toto opatrenie používali v Izraeli aj na začiatku koronavírusovej pandémie, avšak po vlne kritiky od neho upustili.

Vláda zároveň upozornila na pripravované 700-eurové pokuty za vyhýbanie sa povinným testom, ktorými sa ukončuje karanténa po návrate zo zahraničia. V súvislosti s variantom omikron platí v Izraeli až do odvolania nariadenie, podľa ktorého všetci tamojší občania vrátane zaočkovaných musia po návrate zo zahraničia nastúpiť do domácej karantény na najmenej tri dni. Pre turistov zároveň platí zákaz vstupu do krajiny, a to predbežne do konca budúceho týždňa.