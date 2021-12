Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 stále výrazne ovplyvňuje životy nás všetkých. Sme nútení prijať existenciu tohto ochorenia ako súčasť nášho života, preto je veľmi dôležité snažiť sa predchádzať tomuto ochoreniu, resp. zmierniť príznaky tohto ochorenia.

I keď v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácii už máme možnosť očkovania vakcínami, naďalej najdôležitejšie ostáva posilňovanie imunity. Silná imunita nám zaisťuje odolnosť organizmu pred pôvodcami rôznych ochorení alebo výrazne napomáha nášmu organizmu zvládnuť prípadnú nákazu vírusmi.

My v Zamio máme na silnú imunitu ten najlepší recept – BIO šťavu IMUNO.

Najlepšie suroviny pochádzajúce priamo zo srdca našej prírody

Človek je už od začiatku svojej existencie súčasťou prírody. V dnešnej modernej a hektickej dobe sa ju opäť učíme objavovať. Doprajte svojmu imunitnému systému účinný kokteil aktívnych látok v podobe antioxidantov, vitamínov a minerálov. Siahnite po skutočnom šampiónovi na poli posilnenia imunity. Naša šťava lisovaná za studena v sebe spája rakytník a aróniu. Neobjavíte v nej žiadny pridaný cukor – len množstvo aktívnych látok, ktoré neboli procesom spracovania zničené.

Benefity BIO šťavy Imuno:

• lahodné spojenie BIO Arónie a BIO Rakytníka, ktoré prešlo šetrnou pasterizáciou

• neobsahuje konzervanty, pridaný cukor ani sladidlá

• má bohatú zásobu antioxidantov, vitamínu C, vitamínu A, E, K, P, vitamínov skupiny B i minerálnych látok

• šťava obsahuje rutín, ktorý má pozitívny vplyv na zdravie ciev

Našu šťavu IMUNO môžete zaradiť do denného režimu celej rodiny. Pri spracovaní plodov nám záleží na tom, aby si naše šťavy zachovali prírodné aktívne látky. Sme presvedčení, že tie najlepšie chute pochádzajú z prírody, v ktorej zároveň objavíme i riešenie mnohých zdravotných ťažkostí. Podporte túto zimu svoj imunitný systém šťavami od Zamio a vyhnite sa chorobe. Užite si zdravie a vitalitu i počas vianočných sviatkov. Šťavu IMUNO môžete darovať – neexistuje lepší darček ako ten, ktorý pomôže našim milovaným udržať sa v skvelej kondícii.

Prečo zaujala aj svetové kapacity?

Vedci z Ústavu molekulárnej biológie Lekárskeho centra Univerzity v Ulme (Nemecko) zverejnili na portáli bioRxiv výsledky výskumu „Antivírusovej aktivity rastlinných štiav a zeleného čaju proti SARS-CoV-2 a vírusu chrípky in vitro“, z ktorého vyplýva, že najlepšie výsledky dosiahla šťava z Arónie, ktorá deaktivovala po 5 minútach 97% vírusu SARS-CoV-2. Podobný účinok bol zaznamenaný aj u šťavy z granátového jablka a zeleného čaju, kde však tieto nápoje inaktivovali asi 80% vírusu SARS-CoV-2. Všetky skúmané rastlinné nápoje významne inaktivovali obalené vírusy chrípky A, kde Aróniová šťava inaktivovala tento vírus chrípky o viac ako 99%.

Benefity Arónie, ktoré môžete spoznať už tieto Vianoce

Arónia si získava pozornosť svojim bohatým zastúpením aktívnych látok. S čistým svedomím ju môžeme nazvať superpotravinou, pretože obsahuje obdivuhodné množstvo vitamínu C. Okrem toho v nej však objavíme i vitamíny E, K, P, A a vitamíny skupiny B (predovšetkým B1, B2, B6 a B9). Je cenným zdrojom minerálnych látok v podobe jódu, zinku, horčíku a mnohých ďalších. Zabudnúť nesmieme ani na vysoký obsah rastlinných antioxidantov v podobe flavonoidov a rutinu.

Arónia nie je limitovaná – z jej benefitov môže ťažiť každý.

• vysoký obsah antioxidantov chráni organizmus pred pôsobením voľných radikálov

• vyznačuje sa protirakovinovými účinkami

• zlepšuje zdravie kardiovaskulárnej sústavy

• prispieva k regulácii hladiny cholesterolu

• disponuje antibakteriálnymi účinkami a dokáže pôsobiť i proti žalúdočným vredom

• posilňuje imunitný systém

• zlepšuje celkové prospievanie organizmu

Produkty, prostredníctvom ktorých venujete i časť svojho srdca

Naše produkty ZAMIO sú pohladením pre chuťové poháriky, ale zároveň v sebe nesú možnosť podpory imunity, ktorá je počas zimných mesiacov viac ako len vítaná. Veríme, že prostredníctvom ZAMIO produktov prinesiete do života svojich blízkych krásne chvíle, ktoré sú naplno vychutnajú vďaka množstvu energie a vitality. V naších vianočných balíčkoch sa nachádzajú produkty, do ktorých sme vložili nielen tú najlepšiu aróniu s bohatým zastúpením aktívnych látok. Vložili sme do nich i svoje srdce a lásku k vytváraniu nových a lepších produktov.

I keď sa ZAMIO špecializuje hlavne na výrobu 100%-nej šťavy z BIO ARÓNIE, spracováva i ďalšie ovocie a zeleninu s významnými zdravotnými benefitmi: rakytník, čierne ríbezle, bazu čiernu, jablká, lesné čučoriedky, morušu, brusnice, maliny, černice, cviklu, granátové jablko a zázvor.

Tešíme sa, až si ich vaši blízki rozbalia pod vianočným stromčekom.

