Herca Jiřího Krampola trápi zdravie: Boj so silným zápalom pľúc

Legendárny český herec a dablér Jiří Krampol (83), ktorý má v repertoári niekoľko úspešných filmov, prežíva ťažké časy.

Teplo domova v priebehu dva a pol mesiaca vymenil za nemocničné lôžko už tretíkrát. Po problémoch s prieduškami mu zistili aj vážny zápal pľúc, ktorý mu liečia antibiotikami.

Český Belmondo má od detstva diagnostikovanú astmu a od roku 2008 mu srdce stráži kardiostimulátor. O herca má strach exmanželka Marta Krampolová, ktorá mu poslala veľavravný odkaz. „Nech viac myslí na seba ako na druhých, mal by mať pokoj, neviem, kam sa stále ženie.“ Za pravdu jej dali aj Jiřího kamaráti, ktorí sa domnievajú, že by sa mal vzhľadom na svoj vek viac šetriť. Obavy o herca sú totiž opodstatnené, v pražskej nemocnici Na Františku je hospitalizový už tretíkrát v priebehu niekoľkých mesiacov, teraz kvôli zápalu pľúc. „Je to hrozné. Mám zápal pľúc, na ktorý som dostal už aj antibiotiká,“ priznal ťažkosti herec. V septembri Jirka strávil v nemocnici skoro dva týždne, kde bol kvôli pandemickej situácii izolovaný. Ani nie po mesiaci bol v nemocnici na pozorovaní kvôli zhoršenému dýchaniu. Nalomené zdravie sa s ním neustále zahráva, našťastie je však zaočkovaný, i keď druhá a tretia dávka ho rozhodili. „Dali mi infúziu, nejaký minerál a kyslík,“ opísal pocity po injekcii.