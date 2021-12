Nemecko zavádza obmedzenia pre neočkovaných: V hre je povinná vakcinácia

Kultúrne a voľnočasové aktivity v celom Nemecku budú prístupné iba pre zaočkovaných a tých, ktorí už prekonali ochorenie COVID-19.

Neočkovaní po novom nebudú môcť vstupovať ani do obchodov s výnimkou potravín či drogérií. Oznámila to vo štvrtok dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová po rokovaní s premiérmi 16 spolkových krajín, uviedli agentúra AFP a DPA.

Takzvané pravidlo 2G už platí v niektorých spolkových krajinách, teraz sa však rozšíri na celé územie Nemecka a nebude závisieť od incidencie – počtu nakazených na 100.000 obyvateľov – v konkrétnom regióne, pripomína DPA.

Merkelová tiež vyjadrila súhlas s povinným očkovaním od februára 2022 tak, ako to požaduje jej nástupca Olaf Scholz. Rozhodnú však o tom až poslanci Spolkového snemu.

Spolková vláda a krajinskí premiéri sa ďalej dohodli, že na školách by sa mala zaviesť povinnosť nosenia rúšok, a to aj tam, kde to tak doteraz nebolo.

Výrazne sa tiež obmedzí počet účastníkov nadregionálnych športových, kultúrnych a porovnateľne veľkých podujatí – kapacitu priestorov bude možné využiť maximálne na 30 - 50 percent.

Kluby a diskotéky zostanú zatvorené v prípade ak sedemdňová incidencia prekročí hranicu 350 nových infekcií na 100.000 obyvateľov.

Merkelová označila situáciu v Nemecku za veľmi vážnu. Počty infikovaných sú podľa nej na veľmi vysokej úrovni a miera zaočkovanosti je v Nemecku stále nižšia ako v mnohých iných európskych krajinách.