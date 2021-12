Počas novembra dostali tretiu dávku vakcíny státisíce ľudí: V tomto kraji bol záujem najvyšší

V priebehu mesiaca november tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo 358. 703 ľudí.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.

Najvyšší záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bol počas novembra v Bratislavskom kraji (66.716 dávok), naopak, najmenej v Banskobystrickom kraji (25.776). Počas uplynulého mesiaca sa dalo prvou, druhou alebo treťou dávkou vakcíny zaočkovať 526.487 ľudí.

Od začiatku do konca novembra NCZI zároveň zaznamenalo 203.989 pozitívnych PCR testov, z toho bolo 47,5 percenta mužov a 52,5 percenta žien. "Najviac ich bolo ich bolo v Prešovskom kraji, a to 33.109 osôb, naopak, najmenej ich bolo v Nitrianskom kraji, a to 15.667 ľudí," spresnila Sivá.