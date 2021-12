Analytik reaguje na kroky hygienikov: Školy by sa počas pandémie mali zatvárať ako posledné

Školy by sa počas pandémie mali zatvárať ako posledné, aj to len v krajnom prípade a na čo najkratší a obmedzený čas.

Pre TASR to uviedol analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš v reakcii na postupné zatváranie škôl naprieč celým Slovenskom z rozhodnutia regionálnych hygienikov. Aj Svetová zdravotnícka organizácia podľa slov analytika vyzýva, aby školy počas tejto zimy zostali otvorené, pretože vzdelávanie a duševné zdravie detí by mali byť na prvom mieste. "V súlade s tým sa nazdávame, že zavrieť by sa najprv malo všetko, čo sa dá, až nakoniec a len v krajnom prípade školy," uviedol analytik.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) by mali podľa Rehúša dôsledne vysvetliť, na základe akých údajov pristúpili k zatvoreniu škôl. So zatváraním škôl, najmä v Bratislavskom kraji, nesúhlasí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Posledné RÚVZ v súvislosti so zatváraním škôl idú podľa jeho slov proti pravidlám, ktoré sa nastavili. Ignorujú stav v jednotlivých školách a v prípade Bratislavského kraja ešte aj úplne popierajú zaočkovanosť a stav epidémie v okrese.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že školy na Slovensku by mali prejsť na dištančnú formu vzdelávania. Považuje to za veľmi dôležitý nástroj v pandemickej situácii, keď kolabuje zdravotníctvo a u detí a mladých ľudí sa zaznamenáva vysoká incidencia. Zhodujú sa na tom podľa neho aj epidemiológovia i ďalší odborníci vrátane odborného konzília. Snahe ministerstva školstva zachovať prezenčné vyučovanie však rozumie.

Postupne sa budú uzatvárať alebo už aj sú uzavreté školy v okresoch Rožňava, Vranov nad Topľou, Lučenec, Brezno, Banská Bystrica, Trnava, Piešťany, Rimavská Sobota, Skalica, Čadca, Prievidza, Partizánske, Kysucké Nové Mesto, ale aj na Orave, v celom Bratislavskom kraji či v meste Galanta. V týchto lokalitách prechádzajú žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci na dištančné vzdelávanie, prezenčne sa naďalej učia žiaci prvého stupňa základných škôl a materských škôl.