Pár mal okázalú svadbu, no niečo na ženíchovi nesedelo: Otec nevesty odhalil šokujúcu pravdu

FBI a vnútorná bezpečnosť mali vyšetrovať moslima, narodeného v Libanone, po tom, čo sa vydával za chasidského Žida, aby sa oženil s brooklynským dievčaťom.

23-ročný „Eliyah“ Hawila, sa nedávno oženil so ženou identifikovanou iba ako Sally na okázalom ceremoniáli, ktorý usporiadala rodina nevesty v sýrskej židovskej komunite v Brooklyne. Píšu noviny New York Post. Na honosnej svadbe boli limuzíny a dokonca aj helikoptéry, no nikto z rodiny ženícha, informovala izraelská štátna televízia.

Počas niekoľkých týždňov podozrievavý otec nevesty objavil skutočnú identitu ženícha. Ali Hassan je člen šiitskej rodiny z južného Libanonu, bašty teroristickej skupiny Hizballáh, poznamenal Times of Israel. „Jej otec začal googliť moje priezvisko, kým sa nedostal k môjmu otcovi, ktorý mu o mne povedal, že nie som Žid,“ priznal Eliyah vo svojom rozhovore pre Kan TV.

Eliyah povedal, že už predtým klamal svojej neveste, s ktorou sa zoznámil na židovskej zoznamke, že bol americkým špiónom pre Národnú bezpečnostnú agentúru po tom, čo uvidela jeho pravú identitu na papieroch. „Musel som si niečo vymyslieť, tak som jej povedal, to je ID karta pre NSA, že som na misii a podobne. Tvárou v tvár som svojim novým svokrovcom zopakoval tú istú lož a začal si vymýšľať ešte viac,“ dodal.

„Spanikáril som a oni mi ju zobrali, oddelili ju odo mňa,“ povedal plačúc nad svojím zlomeným srdcom. Jeho trik znamenal, že svadba bola okamžite anulovaná a vyšetrovaná FBI a vnútroštátnou bezpečnosťou kvôli obavám, že infiltruje židovskú komunitu z hanebných dôvodov. „Pane, dávam vám povolenie špehovať všetky moje telefonáty, nie som s nikým spojený,“ povedal agentovi FBI.