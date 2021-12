Ideálny vianočný darček aj investícia do pravého umenia: Gramofóny a platne sú späť

Juraj Gruber miloval hudbu odmalička. Hoci vedel, že spevák z neho nikdy nebude, hral na gitare a už ako tínedžer dokázal poskladať svoj prvý gramofón. Práve tam sa zrodil jeho výnimočný vzťah k tradičným vinylovým platniam, ktoré dnes predáva vo vlastnom obchode.

Od vášne k podnikaniu

Svoju vášeň sa Juraj rozhodol pretaviť do vlastného e-shopu iba pred rokom. Nápad však v sebe nosil už dlhšie a mal aj užitočné skúsenosti, ktoré mu hrali do karát. Orientuje sa v IT, v mladosti pracoval v obchode s elektronikou a Hi-Fi a má za sebou už i niekoľko podnikateľských projektov.

S prípravou e-shopu Vinylo.sk začal ešte v roku 2019, no plány mu naštrbila pandémia. Aj napriek komplikáciám sa však v septembri 2020 rozhodol obchod s pomocou rodiny, odhodlaných priateľov a externých firiem spustiť. „Vybudovanie e-shopu s hudbou bolo pre mňa jasnou voľbou. Dnes už môžem povedať, že prvé krôčiky tohto novorodenca boli síce náročné, ale nakoniec úspešné,“ hovorí Juraj Gruber.

Viac ako obyčajný e-shop

Svoj online obchod postavil na známej platforme Shoptet, ktorá je domovom už pre viac ako 28-tisíc obchodov s rôznym zameraním. Spočiatku zvažoval viacero možností, dokonca aj vlastné riešenie, no Shoptet napokon vďaka profesionalite, odbornosti a dlhoročným skúsenostiam zvíťazil. „Prostredie, v ktorom robíme administráciu e-shopu, je veľmi intuitívne a pomerne vysoká miera automatizácie nám pomáha procesy vykonávať rýchlejšie a efektívnejšie,“ vysvetľuje Juraj, ktorý si pochvaľuje i nadštandardnú starostlivosť a rýchle reakčné časy technickej podpory.

E-shop Vinylo.sk vás na prvý pohľad upúta širokým sortimentom, ktorý je štruktúrovaný inak ako v bežných obchodoch. Niektoré produkty sú len na objednávku, z iných je dostupných iba pár kusov, niektoré sú po jednom. Ako teda dokáže Juraj zvládať správu takého predaja?

„Pri takom širokom sortimente v ponuke je logistika tovaru naozaj náročná. Zvládame to aj vďaka funkcionalite a automatizácii procesov na pozadí e-shopu. Navyše nám pomáhajú aj ďalšie nástroje, ktoré sme si vyvinuli sami. Okrem toho sledujeme aj trendy a udalosti v kultúrno-spoločenskom živote a na základe nich odhadujeme, o čo budú mať naši zákazníci záujem,“ hovorí majiteľ.

Umelecké diela a dobrá investícia

Pre Juraja sú vinylové platne viac ako len hudobnými nosičmi. „Vnímam ich ako komplexné umelecké diela, v ktorých sa spája hudobná aj vizuálna stránka. Legendou sa tak stáva nielen hudba, ale aj obaly albumov. Veď kto by nepoznal také ikonické obaly ako napríklad Dark Side of the Moon od Pink Floyd alebo legendárny banán Andyho Warhola na The Velvet Underground and Nico?“

Niektoré limitované edície či raritné kúsky sa bežne stávajú objektom záujmu zberateľov, ktorých hodnota sa časom neraz vyšplhá do násobkov ich obstarávacej ceny. „Štatistiky renomovaných svetových magazínov a internetových portálov jednoznačne potvrdzujú neustály exponenciálny rast predajov platní. V niektorých krajinách už predaj hudby na fyzických nosičoch znova predbehol digitálnu formu,“ tvrdí Juraj Gruber. Na rozdiel od hudby zakúpenej v digitálnej podobe sa podľa neho gramofónové platne môžu stať zaujímavou investíciou, ktorá môže v budúcnosti ich majiteľom priniesť nezanedbateľný výnos.

Ktoré sú najpredávanejšie?

Medzi najobľúbenejšie hudobné žánre v e-shope Vinylo.sk patria rock, metal, blues, dane, electronic a filmová hudba. Veľkej obľube sa však tešia aj farebné vinylové platne zvané picture vinyly a takisto zberateľské boxy. Ako vraví sám Juraj, trendy v predajoch vždy odrážajú aktuálne udalosti v spoločnosti či kultúre. Aj preto medzi najpredávanejšími platňami v súčasnosti nájdete Mira Žbirku, Milana Lasicu či vianočné albumy a výberovky.

O tom, že originálna platňa je aj ideálnym vianočným darčekom, niet pochýb. „Ktorý milovník hudby či zberateľ vinylových platní by nerád dostal takýto darček? Ponuku máme naozaj širokú a to najnovšie, čo v najbližšom čase práve bolo alebo bude vydané, môžu naši zákazníci nájsť v novinkách a predobjednávkach, kde mávame priebežne v priemere 400 až 800 hudobných titulov,“ vraví Juraj Gruber.

Rituál so skutočnou hodnotou

Dôvodov, prečo sú platne znova obľúbenejšie, je podľa Juraja hneď niekoľko. V tejto uponáhľanej dobe ide aj o spôsob rituálu a relaxu, ktorý pramení z počúvania hudby z tohto nosiča. Vybrať, vybaliť, očistiť, nastaviť, založiť platňu a zapnúť gramofón si vyžaduje niekoľko na seba nadväzujúcich manuálnych činností, ktoré robia z tejto chvíle viac. Pre človeka má takto pripravená hudba celkom inú hodnotu.

A potom je to samotný zvuk. „Vinylové platne, aj napriek niektorým ich nevýhodám, považujem za ten najlepší zvukový nosič, aký ľudstvo doposiaľ vymyslelo. Zvuk z nich pôsobí prirodzenejšie, má teplejší odtieň a lepší priestorový prejav,“ hovorí Juraj, ktorý verí, že rovnakú hodnotu budú ľudia vnímať aj v spojení so značkou Vinylo. Tá začala ako malá rodinná firma, ale do budúcnosti má e-shop veľké ciele.

