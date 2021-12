Lucia Piterka zo šou Pečie celé Slovensko: Občas som si myslela, že zinfarktujem

Patrí k menej výrazným tváram šou RTVS Pečie celé Slovensko, no o čo menej hovorí, o to lepšie vypeká a bez zaváhania prechádza z kola na kolo.

Bratislavčanka Lucia Piterka (43) nás privítala v kuchyni svojho rodinného domu, ponúkla pralinky vlastnej výroby a porozprávala aj o tom, prečo sa počas pekárskej súťaže sama seba pýtala, či je dobrá mama.

K pečeniu sa dostala cez cudzie jazyky... Rodičia totiž chceli, aby sa nemčinu naučila priamo v Rakúsku, a tak ju poslali na tamojšou dievčenskú školu. „Bola to dvojročná stredná cirkevná škola, kde sme v rámci jednotlivých predmetov mali aj varenie, pečenie či servírovanie,“ začína svoje rozprávanie Lucia, ktorá sa práve vtedy prvýkrát tak naozaj stretla so svojou celoživotnou vášňou spojenou s cukrom, čokoládou a prepotrebným výtvarným talentom. Áno, ako ste si všimli, ozajstný cukrár má blízko k maliarovi aj sochárovi. „Odmala som maľovala, modelovala a pracovala s textilom... Som taký typ, že čokoľvek, čo sa týka ručných prác, mi vždy išlo,“ rozpráva. A tak keď treba detské izby malých synov premeniť na rozprávkovú krajinu, nie je problém. V minulosti sa aj zdalo, že by z nej mohla byť maliarka, no keď sa jej na prvýkrát nepodarilo dostať na VŠMU, jej život sa skrútil iným smerom. „Otec mal cestovnú kanceláriu, a preto som sa dala na štúdium jazykov a medzinárodných vzťahov.“ Zaujímavé je, že napriek tomu sa oblúkom vrátila k tomu, čo bolo jej osudom. K pečeniu.

Mala svadobný salón

Momentálne je na rodičovskej dovolenke s mladším, trojročným synom a predtým vlastnila svadobný salón. A kde sú svadby, tam sú aj torty. „Presne tak, popritom som robila torty...“ prikývne. „Začalo sa to vlastne tak, že som jednu spravila ako prekvapenie pre manžela. Podarila sa, dala som ju na sociálne siete a zrazu sa ozvali ľudia, že aj oni chcú...“ Pre priateľov pečie posledných sedem rokov, pričom jej doménou sú okrem tort aj pralinky. „Rada to striedam. Pralinky sú skôr nárazová záležitosť, keď sa blíži nejaký sviatok, narobím ich k nemu tematicky. Vlani pred Vianocami som ich spravila viac ako tisíc.“ Pokiaľ ide o torty, tam sa prekonáva vo zvláštnych tvaroch, v maľovaní, modelovaní či v ich veľkostiach. „V septembri som bola na kurze v Paríži. Chcela som sa zlepšiť v maľovaní na torty, preto som tam išla k jednému cukrárovi, ktorého sledujem. Podarilo sa mi ju previezť v lietadle domov a práve ona je zrejme najväčšia, akú som kedy spravila,“ ukáže nad kuchynskú skrinku, kde sa na nás usmieva princezná Jasmína z Disneyho Aladina. Celá na zjedenie.