Zarážajúco úprimná spoveď Nory Kabrheľovej: Nechápem, že až taká pi.. som bola!

Prekvapenie! Nora Kabrheľová (63), ktorú celé Slovensko spoznalo pod priezviskom Mojsejová, sa po dlhých rokoch vrátila pred kamery.

V nedeľu 5. decembra odštartovala na webe cas.sk premiéru prvá časť novej relácie Nora na čase. V nej hrá hlavnú rolu jej podrezaný jazyk, sarkazmus a schopnosť priamočiaro glosovať prakticky na akúkoľvek tému. V rovnakom duchu sa niesol aj náš rozhovor s ňou.

Na webe cas.sk máte vlastnú reláciu. Ako sa cítite pred našou kamerou?

Pred kamerou sa cítim hrozne. (smiech) Dobre mi je, len keď sa točím sama. Ale už som si zvykla a teším sa z toho, lebo mi to trochu chýbalo.

Čo je v poslednom období vašou hlavnou aktivitou?

Mojou hlavnou aktivitou je dôchodok. Chvála Pánu Bohu som sa toho dožila, že som dôchodkyňa. Mojou prioritou je užívať si to a popritom si sem-tam niečo natočiť na internet. Ale výhoda je, že to robím len vtedy, keď ma to baví. Nemusím to robiť ako prácu.

Čo presne točíte?

Všeličo. Teraz som točila, ako sa zoznamujú ľudia, na tom som sa aj dosť nasmiala. Samozrejme, všetci odo mňa chcú, aby som točila s cigaretami, lebo asi nikto z celebrít nefajčí, len ja. (smiech) Ale robím to veľmi rada. A ešte všeličo iné, čo príde.

Vaším najvernejším a najobľúbenejším spoločníkom je dlhodobo váš psík Šarika?

Áno. Keď narážate na to, či som sama, alebo niekoho mám, tak odpoveď je - nemám. Mám iba Šariku. Dôležité však je, že ja nikoho nechcem. Mám veľa kamarátov, viac kamarátov ako kamarátok. Má mi kto robiť spoločnosť, ale vtedy, keď ja chcem. Toto je u mňa dôležité. Ale viazať sa v nejakých vzťahoch, to vôbec nepripadá do úvahy. Po mojich skúsenostiach... Málokto je štyrikrát rozvedený.