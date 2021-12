Gröhling krúti hlavou nad Matovičovými poukážkami: Príde mi to naozaj nerozumné

Finančnú odmenu vo výške 500 eur pre obyvateľov starších ako 60 rokov za očkovanie označil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) za rozpočtovo nezodpovednú a populistickú.

Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády. "My by sme takýmto spôsobom nemali platiť za zdravie, mali by sme motivovať iným spôsobom," povedal. Myslí si, že to nie je správny krok, pretože do budúcna, keď bude potrebné motivovať ľudí, napríklad aj na štvrtú dávku, tak znovu budú musieť na to vynakladať finančné prostriedky. "Príde mi to naozaj nerozumné," uviedol.

Podľa neho by sa finančný balík, ktorý je tento zámer určený, dal využiť inak. Napríklad na ministerstve školstva na platy učiteľov či na podporu zdravotníkov. Tvrdí, že by to boli podľa neho efektívnejšie využité prostriedky.

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie budú môcť využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom konaní.