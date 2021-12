Školy na hornej Nitre sa zatvoria, hygienička: Neudržateľný stav!

Žiaci druhého stupňa základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) na hornej Nitre prejdú od 6. decembra na dištančnú formu výučby.

K opatreniu v okresoch Prievidza a Partizánske pristúpil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach v nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

"Od 6. do 17. decembra vrátane sa výučba obmedzí na druhom stupni ZŠ, gymnáziách a stredných odborných školách. Prejde sa na dištančnú formu vzdelávania," povedala v stredu regionálna hygienička Zuzana Tornócziová.

Chorobnosť v oboch okresoch podľa nej neustále rastie. "Chorobnosť detí v okrese Prievidza dosahuje viac ako 35 percent, to znamená, že viac ako jednu tretinu tvoria prípady najmä vo vekovej kategórii od desať do 18 rokov. Okres Partizánske má celkovú chorobnosť veľmi vysokú, dosahuje až 53 percent, tam je pozitívny v podstate každý druhý. Neznamená to, že deti sú tými nosičmi alebo sú pozitívne, ale musia zostávať v karanténe so svojimi rodičmi," priblížila.

Momentálne sú na hornej Nitre v karanténe desiatky tried, rovnako i celé školy. "Prvý stupeň ZŠ a materské školy zatiaľ zostávajú otvorené, tam budeme postupovať individuálne podľa toho, ako sa bude vyvíjať epidemiologická situácia," ozrejmila ďalej regionálna hygienička.

Epidemiológovia by boli podľa nej radi, keby deti pokračovali v prezenčnej výučbe, no výpadok žiakov pre pozitivitu alebo karanténu dosiahol neudržateľný stav. Chýbajú takisto pedagogickí zamestnanci, ako aj kuchárky.

"Situácia je horšia z týždňa na týždeň. Tým, že oba okresy patria medzi najhoršie, čo sa týka zaočkovanosti v rámci Slovenska, chorobnosť stúpa a stúpa aj úmrtnosť v nemocniciach," zdôraznila Tornócziová a poprosila všetkých, ktorí sa môžu zaočkovať, nech tak urobia čo najskôr.