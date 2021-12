Eurokomisia vyzvala na urýchlenie očkovania: Nový variant covidu vyvoláva obavy

Európska komisia (EK) v stredu predstavila spoločný a koordinovaný prístup EÚ na účinné riešenie výziev vyplývajúcich z opätovného šírenia ochorenia COVID-19 v mnohých členských štátoch Únie.

Komisia uviedla, že rýchlo rastúci počet prípadov ochorenia obnovuje tlak na nemocnice, čo si vyžaduje naliehavé a najmä koordinované opatrenia. Obavy zvyšuje aj nový koronavírusový variant omikron.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyjadrila presvedčenie, že EÚ má na to, aby sa vyrovnala aj s týmito výzvami. "Predstavujeme širokú škálu opatrení, od zintenzívnenia úsilia o očkovanie a investícií do liečby po zlepšenie monitorovania a prevencie a posilnenie našej globálnej solidarity. Medzitým zopakujem svoju naliehavú výzvu: zaočkujte a preočkujte sa a dodržiavajte pravidlá, aby ste sa chránili," uviedla v správe pre médiá.

Eurokokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová upozornila, že EÚ zrejme čaká "náročná zima", aj preto je podľa nej stále naliehavá potreba očkovania a posilnenia imunity spoločnosti s cieľom zastaviť šírenie vírusu. Dodala, že prudký nárast prípadov ťažkého ochorenia, najmä medzi neočkovanými, viedol k obrovskému tlaku na nemocnice a už aj tak vyťažený zdravotnícky personál. To má priamy vplyv na zdravie ostatných pacientov, keďže prístup k zdravotnej starostlivosti pre iné ochorenia je značne zaťažený potrebou liečiť pacientov s COVID-19.

Komisia v rámci svojej naliehavej reakcie žiada, aby EÚ a členské štáty pokračovali v spoločnej stratégii na obmedzenie vstupu variantu omikron do EÚ s pravidelnými dennými kontrolami základných cestovných obmedzení. EÚ a členské štáty by mali byť pripravené zaviesť všetky potrebné kontroly. Členské štáty by mali obnoviť svoje národné kampane zamerané na neočkovaných ľudí a urýchlene zavádzať posilňovacie dávky vakcín na udržanie vysokej úrovne ochrany proti vírusu vrátane nového variantu omikron.

Exekutíva EÚ oznámila, že zintenzívni svoje úsilie o výrobu, povoľovanie a spoločné obstarávanie liekov proti ochoreniu COVID-19.

Podľa EK je nevyhnutná úplná koordinácia na úrovni Únie. Nástup variantu omikron znamená, že osobitná pozornosť by sa mala venovať uplatňovaniu a oznamovaniu konkrétnych opatrení o kontaktoch osôb nakazených novým variantom počas koncoročného obdobia.

Členské štáty by podľa eurokomisie mali zaviesť revidovaný prístup k voľnému pohybu so štandardnou deväťmesačnou platnosťou covidpasov EÚ.

V neposlednom rade eurokomisia žiada EÚ a jej členské štáty, aby urýchlili zdieľanie vakcín s inými krajinami sveta, čo má pomôcť dosiahnuť celosvetový cieľ 70-percentnej zaočkovanosti v roku 2022.

Von der Leyenová v stredu požiadala virológa Petra Piota, aby bol v rámci svojho súčasného mandátu poradcu EK pre boj s pandémiou koronavírusu aj hlavným vedeckým poradcom eurokomisie pre epidémie.