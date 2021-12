Vláda schválila 500-eurové poukazy pre seniorov: Heger žiada prerokovanie v skrátenom konaní

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur.

Tie budú môcť využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorú v stredu schválila vláda. Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom konaní.

Ministerstvo financií SR, ktoré návrh pripravilo, očakáva negatívny vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet vo výške 500 miliónov eur. I keď ide približne o 1,2 milióna občanov, rezort neočakáva 100-percentnú účasť na očkovaní. Na poukaz budú mať nárok obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska, ktorí vek 60 rokov dovŕšia do konca tohto roka. Podmienkou na získanie poukazu je zaočkovanie posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Nárok na poukaz podľa schváleného materiálu vznikne osobám, ktoré očkovanie prvou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú v období od 25. novembra do 24. decembra, alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali a zaočkujú sa do 15. januára 2022.

Druhou skupinou sú seniori, ktorí dostanú posilňovaciu dávku vakcíny do 24. decembra, alebo sa do tohto termínu na takéto očkovanie registrovali, ak absolvujú očkovanie do 15. januára budúceho roka. Treťou skupinou s nárokom na poukaz by mali byť obyvatelia zaočkovaní posilňovacou dávkou do 30. júna 2022. Podmienkou však je, že očkovanie druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou absolvujú do 15. januára 2022, pričom posilňovaciu dávku absolvujú do siedmich mesiacov od očkovania druhou dávkou alebo jednodávkovou očkovacou látkou.

Poukaz poskytne ministerstvo financií v elektronickej alebo listinnej podobe. Listinná podoba poukazu má povahu ceniny. Poukaz môže použiť aj iná fyzická osoba.