Cestári upozorňujú: Kašovitý sneh na vozovke, snehové jazyky aj záveje

Na horských priechodoch Besník (I/66), Čertovica (I/72), Donovaly (I/59) a Šturec (I/14) sa vytvárajú snehové jazyky a záveje.

Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk "Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá," upozornili cestári. Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ako aj ciest I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Na úsekoch D1 Liptovský Hrádok - Hybe, D1 Východná - Važec a R3 Trstená - Tvrdošín sa miestami nachádza na vozovke kašovitý sneh do výšky jedného až dvoch centimetrov. Na cestách III. tried Námestovo, Nová Bystrica a Trstená do výšky štyroch až piatich centimetrov.

Zjazdné sú tiež všetky horské priechody (HP) na území Slovenska, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu. HP Donovaly (I/59) je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. "HP Biela Hora, Dargov, Havran, Homôlka, Klenov, Kremnické Bane, Podspády, Pusté Pole, Pezinská Baba, Soroška, Skýcov, Šútovce a Vyšehrad majú povrch vozoviek vlhký až mokrý," priblížila SSC.