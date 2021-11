Andrej Danko krúti nad lockdownom hlavou: Toto, čo je tu, je komédia

Zavedeniu lockdownu ako najprísnejšieho pandemického opatrenia mala predchádzať spoločenská dohoda so zamestnávateľmi a zamestnancami, ktorá by obyvateľstvo pripravila na prijatie takéhoto rozhodnutia z autority štátu.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. „Predsa nie je možné vyhlásiť lockdown z večera do rána a ignorovať potreby podnikateľov, z ktorých mnohí majú napríklad nakúpené zásoby do reštaurácií,“ vyhlásil Danko. Situáciu považuje za chaotickú a neprehľadnú. „Lockdown by malo byť to najtvrdšie opatrenie, ale toto, čo je tu, je komédia. Nikto nevie, kto má čo robiť a kto to má kontrolovať,“ tvrdí Danko. Autorita štátu tým podľa neho trpí a ľudia prestávajú mať úctu k jeho rozhodnutiam.

Kritiku, že za zlú pandemickú situáciu môže aj vlažný, prípadne odmietavý postoj časti opozície k očkovaniu, Danko odmieta. „Najlepšie je svoju neschopnosť hodiť na niekoho iného. SNS je za dobrovoľný prístup k očkovaniu,“ pripomenul. Strana však podľa neho nepovažuje očkovanie za jediný spôsob boja s pandémiou. Upozorňuje, že sa podceňujú iné metódy boja s covidom, ako je napríklad ambulantná liečba.

Vláda podľa neho na jar bojovala sama so sebou, prišlo k výmene premiéra a ministra zdravotníctva, ale prípravu na nasledujúcu vlnu pandémie zanedbala. Podľa neho mala najprv zvýšiť platy a stabilizovať situáciu v zdravotníctve a až potom diskutovať o štrukturálnej reforme.

Danko nesúhlasí s kritikou paušálnych výdavkov pre živnostníkov, ktoré svojho času presadila SNS. „Dovtedy živnostníci museli zbierať bločky. My sme chceli, aby sa živnostník, ktorý ručí celým svoji majetkom, mohol sústrediť na prácu a daňovú povinnosť si mohol jednoducho vypočítať na základe daného percenta,“ konštatoval. Tvrdenia, podľa ktorých takto na živnostníkov doplácajú ostatní daňoví poplatníci, považuje za nepravdivé.

Aj keď sa na jednotlivých vládnych reformách, vrátane daňovej reformy Igora Matoviča (OĽANO), podľa Danka dajú nájsť aj niektoré pozitívne stránky, celkovo ľuďom viac berú ako dávajú. „Som zástanca reforiem, ale takých, čo ľuďom pomôžu,“ uzavrel predseda SNS.