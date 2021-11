Združenie miest a obcí Slovenska sa obrátilo na prezidentku aj generálneho prokurátora: Naliehavá požiadavka

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) koncom minulého týždňa odmietlo poslaneckú novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá zo samospráv vytvára bezmocného sponzora.

TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. V utorok sa združenie, ktorého členom je takmer 96 percent samospráv, obrátilo na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a tiež generálneho prokurátora Maroša Žilinku.

V liste hlave štátu ZMOS zdôvodňuje požiadavku na vrátenie novely do parlamentu využitím práva veta a zároveň iniciovanie preskúmania súladu uvedeného predpisu s ústavou, a to podaním na Ústavný súd SR. Podľa ZMOS-u je preukázateľný rozpor so základným zákonom štátu, ako aj so záväzkami vyplývajúcimi Slovenskej republike z Európskej charty miestnej samosprávy. Novela je porušením finančnej nezávislosti samospráv a dochádza ňou k nabúraniu princípov fiškálnej decentralizácie.

ZMOS opakovane upozorňoval na to, že takáto právna úprava zasiahne mestá a obce vo veľkom rozsahu a že takéto financovanie je porušením ústavného práva samospráv na finančnú nezávislosť. "Otvorene sme poslancom parlamentu ponúkli spoluprácu a priestor na rokovanie. Tento priestor sme nedostali a rovnako boli ignorované naše pripomienky. Paradoxne, novela bola parlamentom schválená v čase, keď ešte bolo možné uplatniť pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania," uviedol Kaliňák.

ZMOS v liste prezidentku republiky aj generálneho prokurátora tiež informoval o tom, že vzhľadom na preukázateľne výrazné negatívne dosahy na rozpočty miest, obcí a samosprávnych krajov je presvedčený o tom, že poslanci parlamentu boli predkladateľom novely uvedení do omylu, a to minimálne zamlčaním negatívnych dosahov, porušením ústavy, medzinárodných záväzkov, princípov fiškálnej decentralizácie, ale aj neinformovaním o uplatnených zásadných pripomienkach, ich nevyhodnotení, ako aj neukončení samotného medzirezortného pripomienkového konania. Práve tieto informačné deficity evidentne zavážili pri schvaľovaní tejto mimoriadnej nebezpečnej novely, dodáva združenie.

Poslanecký návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení. Odstrániť sa má "nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní". Združenie samosprávnych krajov SK8 takisto kritizuje zásah do rozpočtov bez ich kompenzácie. Najnovším príkladom je úprava financovania verejných, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Informoval o tom predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.